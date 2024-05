La Breast Unit del San Giovanni Addolorata eccellenza certificata

Nel 2017 prima certificazione europea di qualità, riconfermata di anno in anno, anche nel 2024. Garanzia di percorsi di qualità per le donne con diagnosi di cancro della mammella

AgenPress. – Per l’ottavo anno consecutivo il Centro di Senologia dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma ha conseguito la Certificazione europea di qualità (Breast Centers Certification – BCCERT/ITALCERT) al termine di una “site-visit” annuale di sorveglianza, effettuata da una Commissione Internazionale Indipendente che ha verificato il raggiungimento degli obiettivi rispetto agli indicatori di qualità EUSOMA (European Society of mastology).

Un lungo processo che ha visto l’Azienda impegnata a garantire percorsi di qualità, con un’équipe multidisciplinare di professionisti dedicati e spazi destinati in esclusiva alle donne con tumore al seno.

“Il caso di ogni paziente viene discusso in Conferenza Multidisciplinare – spiega Lucio Fortunato, direttore della UOC Senologia dell’AO San Giovanni Addolorata – con emanazione di raccomandazioni formali di trattamento, sia prima che dopo l’intervento chirurgico. Il percorso per ogni donna presa in carico viene garantito per almeno 5 anni, mentre le visite e i controlli necessari per il follow-up sono prenotati direttamente dal nostro Centro. Nel 2024 abbiamo registrato 550 interventi e oltre 8000 accessi ambulatoriali”.

Non sono molti i centri che hanno ottenuto questo riconoscimento e quasi tutti europei. Di questi, 25 sono in Italia, la maggior parte sono situati al Nord, 4 al Centro-Sud e 1 a Roma, la Breast Unit del San Giovanni Addolorata, prima e unica nel Lazio.

Un risultato importante non solo per il Centro di Senologia del San Giovanni Addolorata e il suo team di professionisti ma soprattutto per le pazienti che vi si affidano perché la sopravvivenza delle donne con tumore della mammella operate in un centro “specializzato” è del 18% superiore rispetto a coloro che vengono trattate in un centro “generalista”.

“Questa certificazione rappresenta per la nostra Azienda – afferma Maria Paola Corradi, Commissario Straordinario dell’AO San Giovanni Addolorata – la rinnovata conferma di una “buona pratica”, frutto di un lungo, attento e impegnativo lavoro di squadra che, nell’ambito di un approccio interdisciplinare, vede coinvolte molteplici figure professionali. Intorno all’obiettivo Senologia si consolida una vera e propria rete che prende in carico la donna e l’accompagna in tutte le fasi della malattia”.