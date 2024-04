AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 30 Aprile 2024.

AL NORD – Al mattino isolati piovaschi sulle Alpi occidentali, velature in transito altrove. Al pomeriggio ancora qualche pioggia tra Liguria e Piemonte, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni di nord-ovest, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove.

AL CENTRO – Al mattino tempo asciutto con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio qualche velatura in transito specie sulle regioni Tirreniche. In serata tempo in peggioramento con piogge sparse sulla Toscana; cieli irregolarmente nuvolosi altrove. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli sereni sulle regioni peninsulari; isolati piovaschi attesi sulla Sardegna. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con ancora precipitazioni sulla Sardegna. In serata non sono previste variazioni di rilievo con piogge anche sulla Sicilia.

Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.

