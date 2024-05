AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 15 Maggio 2024.

AL NORD – Giornata perturbata con cieli nuvolosi ed associati acquazzoni e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche intensi. In serata insiste il maltempo con piogge ed acquazzoni sparsi su tutte le regioni, anche a carattere temporalesco al Nord-Est. Fenomeni più sporadici nella notte.

AL CENTRO – Al mattino locali piogge tra Toscana, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino con sviluppo di acquazzoni e in locale sconfinamento sul versante adriatico, asciutto sugli altri settori con nuvolosità irregolare. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molta nuvolosità in transito.