AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 16 Maggio 2024.

AL NORD – Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con associate piogge e temporali da isolati a sparsi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali diffusi. In serata insiste il maltempo soprattutto al Nord-Est, inizia a migliorare al Nord-Ovest.

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità in transito sulla Toscana con possibili piovaschi isolati, cieli per lo più soleggiati altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito, maggiori spazi di sereno tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite.

Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna ed in rialzo al Centro-Sud e sulla Sicilia, massime in generale rialzo su tutta la Penisola.

