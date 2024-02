AgenPress – L’apparente ricerca da parte della Russia di un’arma spaziale nucleare ha suscitato frenesia a Washington e ha sollevato una raffica di domande in un mondo di scienziati ed esperti.

Con gli scarsi dettagli rilasciati dai briefing del Congresso, non è chiaro esattamente quale tipo di arma il Cremlino potrebbe perseguire, e quanto sarebbe dannoso per l’Occidente se il presidente Vladimir Putin ne impiegasse una.

Potrebbe trattarsi di un’allarmante escalation di ostilità che ricorda i giorni più tesi della Guerra Fredda, o di uno sviluppo meno significativo la cui rivelazione potrebbe derivare da preoccupazioni interne più banali che dalla possibilità di una guerra nucleare nello spazio.

“Sappiamo molto poco e i commenti finora sono stati molto, molto criptici”, ha affermato Bleddyn Bowen, professore associato presso l’Università inglese di Leicester e autore di “Original Sin: Power, Technology and War in Outer Space”.

Tre fonti vicine alla questione hanno detto a NBC News che la Russia sta sviluppando un’arma spaziale nucleare progettata per colpire i satelliti americani. Quest’arma non è ancora operativa, hanno detto le fonti, ma l’intelligence è stata sufficiente per spingere il deputato Mike Turner, R-Ohio, presidente della House Intelligence Committee, a chiedere alla Casa Bianca di declassificare le informazioni su un’anonima “grave sicurezza nazionale”.

La principale incognita, almeno pubblicamente, è se si tratti di un’arma nucleare spaziale nel senso più convenzionale del termine: testate nucleari, reazioni atomiche, funghi atomici. O se, come sospettano molti esperti, si tratti di un satellite a propulsione nucleare che trasporta armi elettroniche, che potrebbe causare il caos sulla Terra paralizzando i satelliti che guidano tutto, dalle previsioni del tempo e le telefonate alle guerre e all’economia globale.

Se si trattasse della prima ipotesi – vere e proprie armi nucleari spaziali – ciò costituirebbe una violazione del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 delle Nazioni Unite. Una delle sue clausole afferma che ai paesi non è consentito “mettere in orbita armi nucleari o altre armi di distruzione di massa, o sui corpi celesti, o collocarli nello spazio in qualsiasi altro modo”.

Uno dei motivi per cui questo trattato è stato firmato è lo stesso per cui posizionare armi nucleari in orbita sarebbe così pericoloso: un paese potrebbe lanciare una bomba nucleare dal cielo con pochissimo preavviso. Le fonti affermano che la tecnologia russa in questione è progettata per colpire i satelliti americani, qualcosa che gli esperti dicono che la Russia – e altre potenze dotate di armi nucleari – sono più che in grado di fare utilizzando missili balistici intercontinentali, o ICBM, lanciati da terra.

Tuttavia, il dispiegamento di armi nucleari in orbita “costituirebbe un nuovo passo avanti da parte della Federazione Russa, che ha già distrutto molti trattati sul controllo degli armamenti”, ha affermato Mariana Budjeryn, ricercatrice senior presso il Project on Managing the Atom, parte di la Harvard Kennedy School. “Ciò equivarrebbe a mettere un’arma nucleare nello spazio, dove prima non ce n’era nessuna”.