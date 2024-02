Gaza. L’esercito israeliano entra nell’ospedale Nasser. Non trovati gli ostaggi. Direttore: “una catastrofe, salvate i malati”

AgenPress – Le forze speciali israeliane sono entrate nel principale ospedale nel sud di Gaza, hanno detto oggi le forze armate del paese, facendo irruzione in un sito dove migliaia di palestinesi avevano cercato rifugio.

Il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce delle forze di difesa israeliane, ha detto di disporre di “intelligence credibili da una serie di fonti, compresi gli ostaggi rilasciati, che indicano che Hamas teneva ostaggi presso l’ospedale Nasser”, a Khan Younis.

Ha aggiunto che “l’operazione delicata è stata preparata con precisione e viene condotta dalle forze speciali dell’IDF che hanno seguito un addestramento specifico”.

Il dottor Ashraf Al-Qudra, portavoce del ministero della sanità di Gaza, ha dichiarato in una dichiarazione separata su Telegram che le forze israeliane hanno preso di mira il quartier generale delle ambulanze della struttura e le tende che ospitano gli sfollati sul posto. Ha aggiunto che i pazienti in terapia intensiva vengono tenuti senza personale medico all’interno dell’ospedale.

Le forze israeliane hanno “arrestato” un certo numero di sospetti durante il loro raid all’ospedale Nasser di Khan Younis, hanno detto le forze armate del paese in una nota.

Definendo l’assalto un’operazione “precisa e limitata”, le forze di difesa israeliane hanno affermato che il loro obiettivo era raggiungere gli agenti di Hamas, compresi gli individui sospettati di coinvolgimento negli attacchi del 7 ottobre.

L’IDF ha affermato di aver contattato martedì il direttore dell’ospedale chiedendo “l’immediata cessazione di tutte le attività terroristiche di Hamas all’interno dell’ospedale e l’immediata evacuazione di tutti i terroristi di Hamas” dal centro medico.

La situazione nell’ospedale Nasser di Khan Yunis attaccato dalle forze israeliane è “catastrofica e molto pericolosa”, ha il direttore del nosocomio, Nahed Abu-Teima. Gli unici pazienti rimasti, spiega, sono “ammucchiati nei reparti” e “in estremo pericolo”. “Molti di questi pazienti hanno gravi lesioni spinali, agli arti, amputazioni, lesioni cerebrali che hanno portato a paralisi cerebrale ed emiplegia, e questi pazienti non possono muoversi o non possono camminare”, aggiunge, lanciando un appello all’Onu e alla Croce Rossa affinché “salvino questi pazienti malati” e gli operatori ospedalieri rimasti intrappolati.

Hagari ha poi annunciato che “finora non è stato raggiunto alcun risultato” sul ritrovamento dei corpi degli ostaggi. “Finora – ha aggiunto – abbiamo arrestato decine di terroristi nella zona dell’ospedale e trovato armi, tra cui granate e mortai. Non entriamo negli ospedali senza motivo ma, come abbiamo dimostrato dall’inizio della guerra, abbiamo rivelato come Hamas li usa per il terrorismo”.

L’esercito israeliano ha affermato di aver assicurato al personale dell’ospedale Nasser che i pazienti e il personale non erano obbligati ad andarsene e che i medici potevano continuare a curare i pazienti di Gaza.