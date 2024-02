Usa. Biden: non ci pieghiamo davanti a nessuno, nemmeno a Putin. Trump si è inchinato al dittatore

AgenPress – “Gli Stati Uniti non si piegano davanti a nessuno, figuriamoci davanti a Putin. Abbiamo unito la Nato, non possiamo andarcene ora”, ha avvertito il presidente americano rivolgendosi ai repubblicani e ricordando che “la storia ci guarda”.

Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca esortando il Congresso ad approvare la legge per gli aiuti all’Ucraina.

“Trump ha detto frasi scioccanti su Putin, vergognose, anti-americane. E la cosa più terribile è che ci crede”, ha aggiunto accusando l’ex presidente di essersi “inchinato ad un dittatore”. “Nessun presidente americano lo ha mai fatto. Io non lo farò”, ha dichiarato. “Per Trump i principi non contano”.

“C’è chi dice che la leadership americana e le nostre alleanze e partenariati con i paesi di tutto il mondo non contano. Invece contano. Se non ci opponiamo ai tiranni che cercano di conquistare o spartirsi il territorio dei loro vicini, le conseguenze per la sicurezza nazionale americana saranno significative. I nostri alleati e avversari ne prenderanno atto. È giunto il momento che la Camera agisca e invii immediatamente questa legislazione bipartisan sulla mia scrivania in modo che io possa trasformarla in legge”, prosegue Joe Biden commentando l’ok del Senato ai fondi per Kiev, plaudendo la coalizione bipartisan che al Senato ha approvato il disegno di legge con i fondi per Ucraina, Israele e gli aiuti umanitari ai palestinesi e “sollecita la Camera a procedere con urgenza” perché “i costi dell’inazione aumentano ogni giorno, soprattutto in Ucraina. Stiamo già vedendo notizie di truppe ucraine a corto di munizioni in prima linea mentre le forze russe continuano ad attaccare e Putin continua a sognare di sottomettere il popolo ucraino”.