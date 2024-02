ISW. Le continue minacce nucleari di Putin e Medvedev mirano a scoraggiare gli aiuti occidentali all’Ucraina

AgenPress – Le continue minacce del Cremlino di usare armi nucleari contro l’Ucraina e i suoi alleati mirano in parte a scoraggiare gli aiuti occidentali all’Ucraina, ha valutato l’Istituto per lo studio della guerra (ISW) nel suo rapporto quotidiano del 7 febbraio.

Funzionari del Cremlino, incluso il presidente russo Vladimir Putin hanno recentemente e costantemente minacciato retoricamente gli stati membri della NATO, e gli attori affiliati al Cremlino sembrano tentare di seminare instabilità e stabilire condizioni di informazione per possibili future azioni aggressive russe contro vari stati europei.

Medvedev ha affermato che il budget militare e la popolazione della NATO sono significativamente più grandi di quelli della Russia, quindi se dovesse scoppiare una guerra tra Russia e NATO, la Russia dovrebbe rispondere “asimmetricamente” utilizzando “missili balistici e da crociera dotati di testate speciali” – riferendosi alle testate nucleari – con conseguente “apocalisse”.

Secondo l’ISW, le minacce della Russia da parte di alti funzionari del Cremlino, incluso il presidente russo Vladimir Putin, mirano a scoraggiare gli aiuti occidentali all’Ucraina, così come a “promuovere a livello nazionale la narrativa del Cremlino secondo cui la NATO – e l’Occidente in generale – rappresenta una minaccia esistenziale”. in Russia.”

Le continue minacce della Russia persistono mentre continua l’incertezza sui finanziamenti degli aiuti statunitensi all’Ucraina.

Il 7 febbraio, i repubblicani del Senato hanno votato contro un accordo bipartisan che legava un pacchetto di aiuti da 118 miliardi di dollari per Ucraina e Israele alla riforma dei confini interni. Se il disegno di legge riuscisse a passare attraverso il Senato, si profila una potenziale resa dei conti alla Camera dei Rappresentanti, dove il presidente della Camera Mike Johnson ha promesso che il disegno di legge sarebbe “morto all’arrivo”.

Dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, i funzionari russi hanno regolarmente minacciato l’uso di armi nucleari tattiche in Ucraina e contro gli alleati della NATO. A volte, i funzionari del Cremlino sono diventati oggetto di scherno poiché le loro numerose minacce non si sono concretizzate.

Sebbene improbabile , la minaccia che la Russia utilizzi armi nucleari tattiche è “reale”, secondo i commenti del presidente americano Joe Biden.

“Quando ero qui circa due anni fa dicendo che ero preoccupato per il prosciugamento del fiume Colorado, tutti mi guardavano come se fossi pazzo”, ha detto Biden a un gruppo di donatori nel giugno 2023. “Mi hanno guardato così quando Ho detto che mi preoccupa il fatto che Putin utilizzi armi nucleari tattiche. È reale.”

Nel maggio 2023, Putin ha firmato un accordo con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko per posizionare armi nucleari non strategiche russe sul territorio bielorusso. Proprio il mese scorso, la Bielorussia ha annunciato di aver aggiornato la propria dottrina militare, consentendo per la prima volta l’uso di armi nucleari.

Secondo i documenti del Pentagono ottenuti da The Telegraph il 26 gennaio, gli Stati Uniti intendono posizionare armi nucleari nel Regno Unito per la prima volta dopo anni per contrastare le continue minacce russe.