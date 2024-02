Taiwan. Stati Uniti e Giappone conducono esercitazioni Keen Edge simulando la difesa delle isole sud-occidentali. Partecipano forze australiane

AgenPress – L’esercito americano e le forze di autodifesa giapponesi (JSDF) stanno conducendo esercitazioni di addestramento congiunte sulle isole sud-occidentali del Giappone con un contingente delle forze di difesa australiane.

Il Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti ha annunciato l’inizio delle esercitazioni militari Keen Edge 2024 il 1° febbraio, che dureranno fino a giovedì (8 febbraio). Le esercitazioni sono progettate per aumentare l’interoperabilità e perfezionare le procedure di comando e controllo. Lo riporta una nota del Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti.

A differenza delle precedenti esercitazioni Keen Edge, quest’anno l’US Space Command e l’US Cyber ​​Command svolgeranno un ruolo maggiore nella simulazione di varie contingenze per riflettere meglio la guerra moderna e incorporare la collaborazione multi-dominio. “Durante Keen Edge 24, il personale delle sedi centrali giapponese, statunitense e australiana utilizzerà simulazioni al computer per mettere in pratica le risposte in caso di crisi o emergenza”.