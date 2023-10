Attacchi Hamas contro Israele. L’Ue avverte Zuckerberg e Musk: attenti alla disinformazione e ai contenuti violenti pubblicati

AgenPress – Il commissario UE Thierry Breton ha pubblicato oggi una lettera aperta al CEO di Meta Mark Zuckerberg, chiedendo che la sua azienda rimanga al passo con la disinformazione e i contenuti violenti pubblicati sulle sue piattaforme.

“A seguito degli attacchi terroristici perpetrati da Hamas contro Israele, stiamo assistendo a un’ondata di contenuti illegali e di disinformazione diffusi nell’Ue attraverso determinate piattaforme”, avverte Breton, sollecitando Zuckerberg alla massima vigilanza al fine di “garantire il rigoroso rispetto delle norme del Dsa”, che prevedono “un’azione tempestiva, diligente e obiettiva” da parte delle piattaforme “a seguito di segnalazioni di contenuti illeciti” e l’introduzione di “misure di mitigazione proporzionate ed efficaci”.

“Vi chiederei di essere molto vigili per garantire il rigoroso rispetto delle norme DSA sui termini di servizio, sull’esigenza di un’azione tempestiva, diligente e obiettiva in seguito alle segnalazioni di contenuti illegali nell’UE e sulla necessità di una mitigazione proporzionata ed efficace misure”.

Ieri Breton ha pubblicato una lettera più conflittuale al proprietario di X, Elon Musk, avvertendo delle notizie secondo cui la piattaforma veniva utilizzata per diffondere contenuti e disinformazione illegali nell’UE, che ha regole rigide su come le aziende tecnologiche devono moderare i contenuti pubblicati sulle loro piattaforme.

In una dichiarazione inviata via e-mail, un portavoce di Meta ha affermato che dopo gli attacchi di sabato, la società ha creato un centro operativo “dotato di esperti, tra cui coloro che parlano fluentemente ebraico e arabo, per monitorare da vicino e rispondere a questa situazione in rapida evoluzione.