Afghanistan. Svelato il modellino della casa di Al-Zawahri, utilizzato per prepararne l’uccisione con i droni

AgenPress – La CIA ha rivelato che il modello che si dice sia stato il rifugio del leader di Al Qaeda Ayman al-Zawahri, utilizzato per informare il presidente Joe Biden sulla posizione del leader di al-Qaeda prima che venisse ucciso in un attacco di droni in Afghanistan.

Poco dopo la morte di al-Zawahri, i funzionari della Casa Bianca hanno rilasciato una foto che mostra Biden mentre parla con il direttore della CIA William Burns con una scatola di legno chiusa sul tavolo di fronte a loro.

Il contenuto della scatola, un modello di una casa dalle pareti bianche con almeno cinque piani e tre balconi parzialmente nascosti, è in mostra al Museo della CIA nella sede dell’organizzazione in Virginia.

Nell’ambito di un’iniziativa più ampia per evidenziare la storia e le realizzazioni dell’agenzia, la CIA ha permesso ai giornalisti di visitare il museo, che era stato recentemente rinnovato in tempo per il 75° anniversario dell’agenzia.

In questo museo, accanto al modellino della casa di Ayman al-Zawahiri, sono esposte anche sette stelle in onore dei sette dipendenti della CIA che furono uccisi mentre cercavano di trovare al-Zawahiri nel 2009 in un attentato suicida da parte di agenti di Al-Qaeda in una base a Khost, Afghanistan.

Queste immagini sono i primi documenti che mostrano ufficialmente il nascondiglio del leader di Al Qaeda Ayman al-Zawahiri a Kabul.

In precedenza, il ministero degli Esteri russo ha criticato gli Stati Uniti e ha affermato che Washington non aveva fornito alcuna documentazione in merito alla morte del leader di Al Qaeda Ayman al-Zawahiri nell’attacco dei droni americani a Kabul.

Alla fine di luglio, più di un anno dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan, ponendo fine a una guerra di due decenni in cui la CIA ha svolto un ruolo chiave, in un discorso il presidente degli Stati Uniti ha affermato che Ayman al-Zawahiri era stato ucciso da un drone americano a Kabul .