New York. Stormy Daniels testimonia contro Donald Trump. La difesa accusa la pornostar di essere interessata al denaro

AgenPress – L’ex presidente Donald Trump è sotto processo a New York City, dove deve affrontare accuse di reato relative a un pagamento in denaro del 2016 all’attrice pornodiva Stormy Daniels. È la prima volta nella storia che un ex presidente degli Stati Uniti viene processato con accuse penali.

Trump lo scorso aprile si è dichiarato non colpevole di un atto d’accusa di 34 capi d’accusa che lo accusava di falsificazione di documenti aziendali in relazione a un pagamento in denaro nascosto che il suo allora avvocato Michael Cohen aveva fatto a Daniels per aumentare le sue prospettive elettorali nelle elezioni presidenziali del 2016.

Gli avvocati di Donald Trump hanno continuato a fare pressione su Stormy Daniels sulle sue motivazioni per aver accettato un pagamento in denaro giovedì, cercando di minare la sua credibilità mentre la star del cinema per adulti continuava a testimoniare criticamente nel processo penale dell’ex presidente.

Susan Necheles, un avvocato di Trump, ha chiesto a Daniels di spiegare perché non ha reso pubblica la sua storia negli ultimi giorni della campagna del 2016 e ha invece cercato di essere pagata per la sua storia. Ha notato che Daniels aveva parlato con un giornalista della pubblicazione Slate che aveva cercato di convincerla a lasciargli pubblicare la sua storia, ma che non sarebbe stata pagata. Ha anche suggerito che Daniels volesse ferire Trump perché Trump si opponeva al matrimonio gay e all’aborto.

Nelle domande a fuoco rapido, Necheles sembrava cercare di instillare l’idea che Daniels, vestita con una camicetta verde e un maglione nero, fosse più interessata a ottenere una vincita che a dire la verità. “Volevi soldi, vero?” Ha detto Necheles.

Daniels, che ha insistito nel voler tenere una conferenza stampa negli ultimi giorni della campagna del 2016, ha detto: “Volevo che la verità venisse fuori”, aggiungendo che voleva una traccia cartacea. “Non ho mai chiesto soldi a nessuno in particolare, ho chiesto soldi per raccontare la mia storia”.

Necheles ha illustrato tutti i modi in cui Daniels ha tratto profitto dalla sua storia, incluso il contratto di un libro, un documentario e un merchandising che celebra l’accusa di Trump.

“ Gran parte del tuo sostentamento ormai da diversi anni deriva dalla storia che hai fatto sesso con il presidente Trump e lo hai aiutato a essere incriminato”, ha detto Necheles.

Daniels ha insistito sul fatto che non stava traendo profitto ma semplicemente “facendo il suo lavoro” per finanziare ingenti spese legali.

Necheles ha continuato cercando di trovare dei buchi nella storia di Daniels sul suo incontro, evidenziando i casi in cui ha affermato che il ricordo di Daniels era cambiato nel corso degli anni.

Martedì Daniels ha testimoniato di non aver mai cenato con Trump durante il loro incontro nella sua camera d’albergo a Lake Tahoe, ma durante un’intervista del 2011 con la rivista InTouch, ha detto : “Abbiamo finito per cenare nella stanza. Non riesco a ricordare cosa abbiamo ordinato.” Ha anche detto che era stato Keith Schiller, la guardia del corpo di Trump, ad averla invitata a cena con Trump, ma nell’intervista del 2011 ha suggerito che fosse Trump stesso. In passato aveva anche fornito descrizioni leggermente diverse di come Trump la salutò quando entrò nella sua suite d’albergo.

Daniels, che ha parlato rapidamente e non è apparso turbato dalle domande di Necheles, ha rifiutato di ammettere eventuali incongruenze. “Stai cercando di far dire che è cambiato ma non è cambiato”, ha detto.

Necheles ha anche suggerito che Daniels potrebbe inventare una bella storia sul fare sesso con Trump a causa della sua esperienza nel settore dell’intrattenimento per adulti. “Hai molta esperienza nel far sembrare vere storie false sul sesso.”

“Se quella storia fosse falsa, l’avrei scritta molto meglio”, ha risposto Daniels. Necheles ha anche costretto Daniels ad ammettere di non essere a conoscenza diretta del coinvolgimento di Trump nel pagamento di 130.000 dollari in silenzio, ma in seguito ha ammesso di esserne venuta a conoscenza quando gli avvocati di Trump lo hanno ammesso in un procedimento giudiziario contro di lei.

Necheles ha cercato di mettere in discussione la testimonianza di Daniels di all’inizio della settimana in cui ha detto di essere stata spaventata e sorpresa quando è emersa dal bagno nella suite di Trump e lo ha trovato a letto con indosso maglietta e biancheria intima. Necheles ha notato che Daniels aveva recitato in centinaia di film porno, e “secondo te vedere un uomo seduto su un letto in maglietta e boxer era così sconvolgente?”

Daniels ha risposto che era sorprendente vedere un uomo molto più anziano che non conosceva bene essere in uno stato così rivelatore.

Il pubblico ministero Susan Hoffinger ha chiesto a Daniels senza mezzi termini se stesse dicendo la verità o bugie su Trump. “La verità”. Cercando di minare la testimonianza secondo cui Daniels si era fatta avanti grazie alla storia, Hoffinger ha anche chiesto a Daniels se l’intero episodio fosse stato positivo o negativo nella sua vita. “Negativo”, ha detto Daniels.

Trump è arrivato in tribunale giovedì con il senatore della Florida Rick Scott nel suo entourage, parte di un corteo di sostenitori venuti in tribunale per sostenere l’ex presidente. Scott lasciò l’aula poco prima delle 11 e non era tornato quando la corte fece una pausa, circa 20 minuti dopo.

La relazione tra Trump e Daniels è fondamentale per l’origine del caso perché l’allora avvocato e intermediario personale di Trump, Michael Cohen, le pagò 130.000 dollari per tacere sul loro presunto incontro sessuale durante la campagna elettorale del 2016.

I pubblici ministeri sostengono che il denaro pagato a Daniels era quindi una spesa elettorale ed è stato deliberatamente inserito in modo errato nei documenti aziendali di Trump – essendo quell’atto il crimine, piuttosto che qualcosa a che fare con l’effettivo pagamento di denaro nascosto per coprire la presunta vicenda.

Tuttavia, durante l’ultima udienza in tribunale di martedì, Daniels ha descritto dettagliatamente la sua relazione sessuale con Trump, suscitando un rimprovero da parte del giudice Juan Merchan e degli avvocati di Trump a presentare nuovamente una richiesta, senza successo, per l’annullamento del processo.

Daniels ha testimoniato di aver intascato circa 96.000 dollari del pagamento di 130.000 dollari, dopo che il suo agente e avvocato hanno subito dei tagli. La notizia del pagamento è emersa sui media statunitensi solo nel 2018.

Trump è accusato di 34 reati di falsificazione di documenti aziendali in relazione ai pagamenti e si è dichiarato non colpevole.

Il caso del silenzio è il primo di quattro casi penali a raggiungere una giuria contro Trump, ma gli altri tre hanno subito gravi ritardi, che potrebbero forse impedire loro di iniziare prima delle elezioni presidenziali di novembre.

Riguardano i tentativi di Trump di ribaltare il risultato elettorale del 2020 in Georgia, la conservazione di documenti sensibili nel suo resort in Florida e la sua condotta durante l’insurrezione del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti.