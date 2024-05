Afghanistan. Rapporto, dal 2021 gli Usa hanno fornito oltre 17 mld di dollari per la ricostruzione e per assistenza dei rifugiati afghani

AgenPress – L’ispettore generale speciale per la ricostruzione dell’Afghanistan (SIGAR) ha affermato nel suo ultimo rapporto che gli Stati Uniti hanno stanziato o altrimenti reso disponibili 17,19 miliardi di dollari in assistenza all’Afghanistan e ai rifugiati afgani dopo il ritorno dell’Emirato islamico.

SIGAR ha affermato che 3,5 miliardi di dollari di asset sono stati trasferiti dalla Banca centrale afghana all’Afghanistan Resilience Trust Fund (ARTF), e ha conteggiato questo importo come parte del totale di 17,19 miliardi di dollari.

Secondo il rapporto, questi fondi sono stati spesi per aiuti umanitari all’Afghanistan e per sostenere i costi di ricollocazione e reinsediamento degli afgani che hanno lavorato con gli Stati Uniti.

“3,50 miliardi di dollari (sono stati) trasferiti all’Afghanistan Resilience Trust Fund che è destinato a proteggere la stabilità macrofinanziaria per conto del popolo afghano e potrebbe, a lungo termine, includere la ricapitalizzazione della banca centrale dell’Afghanistan, qualora le condizioni si materializzassero”.

Funzionari dell’Emirato Islamico hanno affermato che i fondi dell’Afghanistan Resilience Trust Fund fanno parte delle riserve strategiche del popolo afghano.

Zabihullah Mujahid, portavoce dell’Emirato islamico, ha dichiarato che “il denaro del popolo afghano, che è stato sequestrato e appartiene all’Afghanistan, non può mai essere considerato un favore da nessuno e non è stato ancora reso accessibile al popolo afghano , dovrebbero essere liberati il ​​più presto possibile.”

Per il viceministro dell’Economia, Abdul Latif Nazari, “il denaro custodito nell’Afghanistan Resilience Trust Fund è legato al popolo afghano e fa parte delle riserve strategiche dell’Afghanistan. Nessun paese ha il diritto di considerarlo e interpretarlo come suo Proprio.”

Un certo numero di analisti economici hanno affermato che includere 3,5 miliardi di dollari dalla Banca Centrale nel totale degli aiuti statunitensi destinati a SIGAR non è corretto.

“Il trasferimento di 3,5 miliardi di dollari dalle riserve valutarie bloccate dell’Afghanistan da parte degli Stati Uniti al fondo fiduciario in Svizzera, come somma degli aiuti governativi statunitensi alla popolazione e alla ricostruzione dell’economia afghana, penso sia puramente un errore, ” ha detto Mir Shekib Mir, un analista economico.

“Sfortunatamente, oggi non abbiamo visto alcun risultato positivo in termini di riduzione della povertà, riduzione della disoccupazione e cambiamento del livello di potere d’acquisto delle persone in Afghanistan dal denaro entrato in Afghanistan”, ha affermato Seyar Quraishi, analista economico.

Secondo i numeri forniti da SIGAR, 2,8 miliardi di dollari di questo denaro sono stati spesi per aiuti umanitari e allo sviluppo per l’Afghanistan, e 10,89 miliardi di dollari sono stati spesi anche per programmi di evacuazione, reinsediamento e accoglienza dei rifugiati afghani negli Stati Uniti.