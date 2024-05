Processo a Trump. La difesa denigra la pornodiva Stormy Daniels. 150 film porno, “non mi aspettavo di vedere Trump in mutande”

AgenPress – L’avvocato di Donald Trump ha accusato la porno star Stormy Daniels di aver tratto profitto dalla sua storia di aver fatto sesso nel 2006, nel tentativo di minare la sua credibilità come testimone nel primo processo penale contro un ex presidente degli Stati Uniti in carica.

Il resoconto poco lusinghiero di Daniels di un incontro sessuale con Trump in una suite d’albergo a Lake Tahoe nel 2006 ha incantato i giurati martedì, ricordando agli elettori statunitensi gli aspetti più osceni della sua presidenza 2017-2021 mentre fa campagna per riconquistare la Casa Bianca quest’anno.

Trump, 77 anni, è accusato di 34 capi d’accusa di falsificazione di documenti aziendali per coprire il pagamento di 130.000 dollari del suo ex avvocato Michael Cohen a Daniels, 45 anni, per il suo silenzio prima delle elezioni del 2016 sul presunto incontro. Trump si è dichiarato non colpevole e nega di aver mai fatto sesso con Daniels.

Il suo avvocato Susan Necheles ha mostrato ai giurati i post sui social media di Daniels che pubblicizzavano la merce nel suo negozio online nel periodo in cui Trump era stato accusato l’anno scorso.

La merce includeva una candela “Stormy Saint of Indictments” con la sua foto sopra e un fumetto intitolato “Political Power: Stormy Daniels”.

“Gran parte del tuo sostentamento da un sacco di anni ormai deriva dalla storia che hai fatto sesso con il presidente Trump e che aiuterai il presidente Trump a essere condannato, giusto?” ha chiesto Necheles.

Daniels ha detto che ha bisogno di soldi per pagare le sue spese legali – deve a Trump più di 500.000 dollari per una causa per diffamazione fallita – e che vendere merce faceva parte del suo lavoro.

“Sono io che faccio il mio lavoro”, ha detto Daniels in tono sicuro, indossando una camicia verde e un cappotto nero.

Necheles ha sottolineato le incongruenze tra la testimonianza di Daniels di martedì sul suo incontro con Trump e i resoconti del suo libro e le varie interviste che aveva rilasciato nel corso degli anni.

Martedì, ad esempio, ha sottolineato la testimonianza di Daniels secondo cui il giorno dopo il presunto incontro sessuale, ha incontrato Trump e l’ex quarterback della NFL Ben Roethlisberger per 10 minuti, mentre nel suo libro ha detto che è durata circa un’ora.

Daniels ha negato che la sua storia fosse cambiata. “Stai cercando di farmi dire che è cambiato, ma non è cambiato”, ha detto Daniels.

Donald Trump è passato dal sporgersi in avanti al guardare uno schermo che mostrava il resoconto della vicenda di Stormy Daniels su una rivista, al guardare direttamente Daniels mentre il suo avvocato metteva in dubbio la storia di Daniels.

“Hai inventato tutto, vero?” L’avvocato di Trump, Susan Necheles, ha chiesto a Daniels. “No,” ha replicato.

Alludendo alla testimonianza di Daniels di martedì secondo cui ha avuto stordimento uscendo dal bagno della suite dell’hotel e ha visto Trump in biancheria intima sul letto, Necheles ha lasciato intendere che era improbabile che fosse successo a qualcuno nel suo settore di lavoro. “Hai recitato e fatto sesso in oltre 200 film porno?” Ha detto Necheles.

Daniels ha detto di aver recitato in circa 150 film porno e che non si aspettava di vedere Trump in mutande e che aveva circa il doppio della sua età. Daniels aveva 27 anni all’epoca.

Stormy Daniels ha costruito un lucroso impero commerciale attorno al suo presunto incontro sessuale con Donald Trump nel 2006 e si è guadagnato legioni di fan per le sue disinvolte risposte a coloro che la consideravano una donna immorale, hanno riferito i nostri colleghi Luc Cohen e Julia Harte .