AgenPress. “Premierato e autonomia differenziata sono apparentemente in contraddizione ma in realtà sono accomunate dalla legge del più forte: per questi motivi vi chiedo di mobilitarci in modo forte, per questi motivi il 2 giugno faremo una manifestazione sulla Costituzione e sull’Europa federale, contro il premierato e contro l’autonomia differenziata”.

E’ quanto dichiara la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo all’assemblea del gruppo Pd in Senato sul premierato.