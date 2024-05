Afghanistan. Sotto il regime talebano, la libertà di stampa è scesa dal 152° al 178° posto. Giornaliste licenziate

AgenPress – Nella Giornata mondiale della libertà di stampa, l’Afghanistan è sceso dal 152° al 178° posto nell’indice della libertà di stampa.

Secondo la lista di Reporter Senza Frontiere (RSF), l’Afghanistan ha perso 26 posti a causa della morte e dell’arresto di giornalisti.

Anche l’Afghanistan Journalists Center (AFJC) ha espresso preoccupazione per le restrizioni imposte ai giornalisti e per la loro continua detenzione, avvertendo delle conseguenze negative.

Il rapporto dell’AFJC afferma: “In occasione del 3 maggio, Giornata mondiale della libertà di stampa, esprimiamo le nostre profonde preoccupazioni riguardo alle crescenti restrizioni sui media e ai diffusi arresti di giornalisti indipendenti in Afghanistan, mettendo in guardia contro gli effetti negativi di questa continua tendenza. .”

“Dal maggio 2023 ad oggi, i giornalisti e i media nel paese hanno dovuto affrontare molte più restrizioni e problemi in termini di esercizio dei loro diritti legali e fondamentali rispetto al periodo di un anno prima”, ha affermato Ahmad Quraishi, direttore esecutivo dell’AFJC.

Il giornalista Farahnaz ha dichiarato che “quando i giornalisti contattano le fonti, ci trasmettono le loro dichiarazioni tramite WhatsApp”.

UN Women for Afghanistan, così come Roza Otunbayeva, rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per l’Afghanistan, portavoce dell’ambasciata americana in Afghanistan con sede in Qatar, e Amnesty International hanno espresso preoccupazione per le restrizioni sui giornalisti e sui media, sottolineando la necessità di sostenere e proteggere i giornalisti.

L’UN Women for Afghanistan ha dichiarato: “L’80% delle giornaliste in Afghanistan ha dovuto smettere di lavorare a causa di restrizioni, molestie e intimidazioni. Nella Giornata mondiale della libertà di stampa e ogni giorno, continuiamo a sostenere le iniziative dei media e le giornaliste che si sforzano di promuovere la diritti e uguaglianza di genere.”

Roza Otunbayeva, rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per l’Afghanistan, ha dichiarato: “Mentre celebriamo la Giornata mondiale della libertà di stampa, rendiamo omaggio ai giornalisti di tutto l’Afghanistan, che stanno facendo del loro meglio per tenere informata la nazione, spesso correndo grandi rischi. Il loro lavoro è essenziale per una nazione informata e prospera e per l’azione sull’istruzione, l’ambiente, la salute, l’economia e il buon governo per tutti gli afghani. Devono essere celebrati, sostenuti e protetti”.

In una parte della dichiarazione di Amnesty International si legge: “Solo quando gli operatori dei media saranno in grado di svolgere il loro lavoro senza paura, le storie del popolo afghano potranno venire alla ribalta. Il loro diritto alla libertà di espressione deve essere prioritario e protetto”.

Mario Crifo, portavoce dell’ambasciata americana in Afghanistan con sede in Qatar, ha dichiarato: “Il contesto normativo per i media rimane ambiguo e l’accesso alle informazioni sulle attività del governo è stato ridotto. L’aspetto forse più importante e deludente è che il numero di donne nella professione e la rappresentanza delle donne nei media afghani sono diminuiti, così come sono diminuite le opportunità per le donne di conseguire l’istruzione di cui hanno bisogno per collaborare e leader nel settore dei media”.

Tuttavia, l’Emirato Islamico, sottolineando la cooperazione in vari settori con i giornalisti, chiede a tutti i media di operare nel rispetto dei valori nazionali e islamici.

Hamdullah Fetrat, vice portavoce dell’Emirato islamico, ha dichiarato: “La raccomandazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan ai media è di continuare le loro pubblicazioni tenendo conto dei valori islamici e nazionali, nonché dei costumi afghani”.

In precedenza, Reporter Senza Frontiere (RSF) aveva dichiarato nel suo rapporto annuale che Vietnam, Russia e Afghanistan sono tra i paesi più pericolosi per i giornalisti.