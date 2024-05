AgenPress – Quando il presidente russo Vladimir Putin salì al potere nel 2000, si trovò ad affrontare un paese diviso. La disintegrazione dell’Unione Sovietica e la recessione economica che ne seguì lasciò profonde cicatrici nella società russa. Molti pensavano che la Russia avesse subito un’umiliazione nazionale.

Putin aveva bisogno di una causa comune che unisse le masse. La rinascita della Chiesa ortodossa russa, sostenuta dai più alti livelli di governo, è stato uno di questi passi. Eppure la Russia, con il suo mosaico di popoli ed etnie, non è uno Stato interamente cristiano.

Serviva qualcos’altro. La risposta risiedeva nell’eredità della Seconda Guerra Mondiale, per lo più dimenticata, un evento storico di cui la Russia poteva essere davvero orgogliosa e che aveva toccato quasi tutte le famiglie dell’Unione Sovietica.

Sotto il governo di Putin, il ricordo della vittoria sovietica sulla Germania nazista divenne sinonimo di celebrazioni pubbliche sempre più grandiose, permeando ogni angolo della vita pubblica.

Ma il Cremlino distorcerebbe anche la memoria del tempo di guerra per i propri fini. Il ricordo di una guerra difensiva divenne un mito nazionale onnicomprensivo: un grido di battaglia per il patriottismo e una fonte inesauribile di propaganda.

Soprattutto, è diventata una conferma dell’aggressione russa in Ucraina, con il Cremlino che evoca immagini di una “minaccia neonazista” a Kiev per giustificare la sua invasione.

“C’è stata una massiccia perversione della memoria a tutti i livelli nello stato russo, a partire dal Cremlino in TV fino ai libri di testo delle scuole superiori russe”, afferma Katia Patin, una giornalista che ha lavorato a lungo coprendo la battaglia per la storia. memoria nei regimi autoritari.

“Tutti dipingono questa continuità contorta dalla Seconda Guerra Mondiale alla guerra in Ucraina in un modo completamente impreciso. Sono passati decenni. Ma per il Cremlino è fondamentale mostrare l’assoluta continuità tra questi due eventi”.

Mosca fa affidamento da tempo sulle accuse di nazismo per screditare gli ucraini che spingono per l’indipendenza dal controllo russo, afferma Jade McGlynn, ricercatrice presso il Dipartimento di studi sulla guerra del King’s College di Londra e autrice di Memory Makers: The Politics of the Past in Russia.

“Nel 1991, gli ucraini che volevano l’indipendenza furono liquidati come nazisti dai giornali sovietici”, dice. “Nel 2004 chiunque sostenesse la Rivoluzione arancione veniva chiamato nazista. E dal 2014, e ancora di più dal 2022, questa retorica è esplosa”.

Nel 2024, agli occhi del Cremlino, il nazismo in Ucraina è arrivato a significare tutto ciò che è anti-russo, dice McGlynn. “Questa è una costante dal 2014: costituisce l’intero quadro di come vedono l’Ucraina e l’ucrainità”.

La commemorazione della Seconda Guerra Mondiale in Russia oggi va ben oltre le festività come il Giorno della Vittoria.

La sua presenza onnicomprensiva va ben oltre le celebrazioni simili viste in altri paesi dell’Europa orientale, che hanno subito perdite devastanti nel conflitto. C’è un flusso costante di film e libri, feste in maschera per bambini, flash mob patriottici, lezioni scolastiche e attività extrascolastiche che riecheggiano la guerra nel presente.

In definitiva, l’eredità della Seconda Guerra Mondiale è diventata una lente attraverso la quale i russi possono vedere se stessi, una lente che racchiude sia orgoglio che gloria, ma anche un profondo senso di vittimismo. È un approccio che molti russi abbracciano.

“La Germania nazista attaccò l’Unione Sovietica, compreso il territorio dell’attuale Russia”, afferma McGlynn.

“Riportare ogni conversazione alla ‘Grande Guerra Patriottica’ è un modo per mettere la Russia nella posizione di vittima, piuttosto che parlare di come è la Russia oggi, che è in gran parte lo stato aggressore. Sta portando il pubblico nazionale a pensare a quando il loro paese è stato invaso, piuttosto che al fatto che stanno invadendo un altro paese.”