Iran. Media, atterraggio d’emergenza per elicottero con a bordo Raisi. Soccorritori non riescono a raggiungere il luogo dell’incidente

AgenPress – Un elicottero che trasportava il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il suo ministro degli Esteri si è schiantato domenica mentre attraversava un terreno montagnoso in una fitta nebbia mentre tornava da una visita al confine con l’Azerbaigian, ha detto a Reuters un funzionario iraniano.

Il funzionario ha detto che la vita di Raisi e del ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian è “a rischio in seguito all’incidente in elicottero”.

“Siamo ancora fiduciosi, ma le informazioni che provengono dal luogo dell’incidente sono molto preoccupanti”, ha detto il funzionario, parlando a condizione di anonimato.

Il maltempo sta complicando i soccorsi, ha riferito l’agenzia di stampa statale IRNA.

La TV di Stato ha interrotto tutta la sua programmazione regolare per mostrare le preghiere per Raisi in tutto il paese e, in un angolo dello schermo, la copertura in diretta delle squadre di soccorso che perlustrano a piedi la zona montuosa in una fitta nebbia.