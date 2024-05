Ricci (Pd): “Politica economica Meloni e Giorgetti fallimentare. Decreto 1° Maggio? Meglio chiamarlo Decreto Pagherò”

AgenPress. “Bisogna prendere atto che le politiche economiche del governo di Giorgia Meloni non stanno funzionando. Il Governo Meloni ha fatto una Legge di Bilancio basata su una crescita presunta dell’1,2%, mentre la crescita reale, così come certificano Istat e Bankitalia, è dello 0,6%. Allo Stato, pertanto, mancano circa 20 miliardi di euro di coperture. E dove prenderanno questi fondi la Premier Meloni e il Ministro Giancarlo Giorgetti?”: così Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem, presidente di Ali Autonomie Locali Italiane in un’intervista per Radio Radicale.

“Il timore è che i fondi necessari a coprire una Legge di Bilancio fatta per due terzi a debito verranno presi da sociale e sanità”, sottolinea Ricci.

“Inoltre, fra le promesse del Governo Meloni va ora ad aggiungersi quanto contenuto nel Decreto 1° Maggio che, più correttamente, andrebbe chiamato ‘Decreto Pagherò’, poiché è anch’esso privo di coperture, una cambiale in bianco che illude gli italiani. La Legge di Bilancio, insomma, non fa altro che caricare ulteriore peso di debito pubblico sulle spalle dei più giovani”, aggiunge Ricci.

“Come forze di opposizione contrasteremo con forza queste politiche. Daremo battaglia poiché i risultati promessi non ci sono e i dati lo stanno confermando. La destra al Governo, con le sue politiche economiche inconcludenti, e con le sue promesse irrealizzabili nei riguardi dei lavoratori, non fa altro che illudere gli italiani”, conclude Ricci.