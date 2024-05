Presidente Columbia University: i manifestanti stavano “danneggiando la proprietà”

AgenPress – Il presidente della Columbia University, Minouche Shafik, ha inviato una nuova e-mail in seguito all’uso della polizia di New York per condurre arresti di massa durante le proteste di martedì nel campus.

In un’e-mail inviata mercoledì, Shafik ha affermato che la polizia di New York è stata utilizzata poiché “studenti e attivisti esterni [stavano] sfondando le porte della Hamilton Hall, maltrattando i nostri agenti di pubblica sicurezza e il personale di manutenzione e danneggiando proprietà”.

“Negli ultimi mesi siamo stati pazienti nel tollerare le manifestazioni non autorizzate, compreso l’accampamento. I nostri leader accademici hanno trascorso otto giorni impegnandosi per lunghe ore in un dialogo serio e in buona fede con i rappresentanti della protesta. Li ringrazio per il loro instancabile impegno. L’Università si è offerta di prendere in considerazione nuove proposte sul disinvestimento e sull’attivismo degli azionisti, di rivedere l’accesso ai nostri programmi di doppia laurea e ai centri globali, di riaffermare il nostro impegno per la libertà di parola e di lanciare programmi educativi e sanitari a Gaza e in Cisgiordania. Alcune altre università hanno raggiunto un accordo su proposte simili.

I nostri sforzi per trovare una soluzione si sono protratti fino a martedì sera, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare una soluzione. Poiché la mia prima responsabilità è la sicurezza, con il sostegno degli amministratori dell’Università, ho deciso di chiedere al Dipartimento di Polizia di New York City di intervenire per porre fine all’occupazione di Hamilton Hall e smantellare l’accampamento principale insieme a un nuovo accampamento più piccolo. Queste azioni sono state completate martedì sera e ringrazio la polizia di New York per la loro incredibile professionalità e supporto”.

Il sindaco di New York Eric Adams ha detto che circa 300 persone sono state arrestate nei campus di New York martedì notte.