Re Carlo torna agli impegni pubblici per la prima volta dopo la diagnosi di cancro

AgenPress. Carlo III è tornato ai suoi impegni pubblici per la prima volta dopo la diagnosi di cancro diagnosticata a febbraio. Ha visitato una struttura sanitaria a Londra specializzata nel trattamento di questa malattia. Carlo era accompagnato dalla regina Camilla.

Buckingham Palace ha annunciato che Carlo tornerà ai suoi doveri pubblici, ma per ora avrà un programma pubblico limitato per ridurre al minimo eventuali rischi per la salute. A giugno, ad esempio, dovrebbe partecipare ad eventi commemorativi in ​​occasione dell’80° anniversario dello sbarco in Normandia e ospitare anche la coppia imperiale giapponese in visita di Stato.