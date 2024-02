Israele ha dato all’Egitto piano evacuazione civili Rafah. La Francia ha consegnato a Beirut proposta fine ostilità

AgenPress – Israele ha preparato un piano che prevede l’evacuazione dei civili lungo la costa di Gaza e l’ha presentato all’Egitto. Lo ha riferito il Wall Street Journal (Wsj) secondo cui il piano – in vista dell’annunciata operazione militare dell’esercito nel sud – individua 15 luoghi, con ognuno 25mila tende, che vanno dalla punta sud di Gaza City fino a Moassi, a nord della città di Rafah. A Rafah ci sono oltre 1 milione di palestinesi sfollati, a rischio di essere coinvolti nell’operazione militare. Secondo fonti egiziane, citate dal Wsj, Israele stima che i costi dei campi – con strutture mediche – siano a carico di Usa e Paesi arabi.

La Francia, invece, ha consegnato a Beirut una proposta per porre fine alle ostilità con Israele, che prevede tra le altre cose l’arretramento delle milizie di Hezbollah di 10 km a nord dalla frontiera. Il documento il primo per iscritto dopo settimane di mediazione occidentale, è stato consegnato dal ministro degli Esteri Stephane Sejourne. Il piano in tre fasi prevede in primo luogo un allentamento della tensione per 10 giorni. l’arretramento di Hezbollah e, infine, un negoziato sui confini con il sostegno dell’Unifil.

Una fonte diplomatica francese ha detto che la proposta è stata presentata ai governi di Israele, Libano e ad Hezbollah. Il piano propone che nella prima fase i gruppi armati libanesi e Israele cessino le operazioni militari, compresi gli attacchi aerei israeliani in Libano. Nella seconda fase, un arretramento dei miliziani di Hezbollah di almeno 10 km a nord della frontiera ed il dispiegamento dell’esercito libanese, mentre Israele interromperebbe il sorvolo in territorio libanese. Come terzo passo, entro 10 giorni, una ripresa dei negoziati tra Libano e Israele sulla delimitazione del confine terrestre “in modo graduale” e con il sostegno della forza di pace delle Nazioni Unite, l’Unifil.

La proposta ricorda il cessate il fuoco che pose fine alla guerra tra Hezbollah e Israele nel 1996, e anche la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che pose fine alla guerra del 2006.