Israele. Gallant: “Hamas sta crollando nei tunnel che si sono trasformate in trappole”

AgenPress – ”Hamas sta crollando nei tunnel che ha scavato, i posti che riteneva sicuri si sono trasformati in trappole”.

Lo ha affermato oggi il ministro della difesa Yoav Gallant in un incontro a Gaza con reparti del genio impegnati nella distruzione sistematica delle strutture sotterranee di Hamas a Gaza.

”In seguito alle vostre operazioni – ha aggiunto – hanno subito centinaia di perdite. Nell’ultimo giorno e mezzo abbiamo fatto oltre 100 prigionieri, parte di loro presi sottoterra, a Khan Yunis ed altrove. Comprendono che contro il nostro esercito non ce la possono fare”. Gallant ha affermato che Israele prevede che la guerra durerà ancora a lungo. ”Ma Hamas non ha riserve, non sa dove prelevare armi e munizioni, non è in grado di curare i feriti, non sa compiere indagini interne. Hamas – ha concluso – è in fuga”.