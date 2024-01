Croazia. Il megayacht da 200 mln di dollari, di proprietà di un alleato di Putin, sarà ceduto all’Ucraina

AgenPress – Dopo che il tribunale distrettuale di Spalato (Croazia) ha deciso di trasferire lo yacht di lusso Royal Romance in Ucraina, l’agenzia nazionale per la ricerca, il rintracciamento e la gestione dei beni legati alla corruzione (ARMA) si sta preparando per una rivalutazione del bene.

Lo ha riferito il capo dell’ARMA, Olena Duma.

Royal Romance è un megayacht di lusso di 92,5 metri costruito nel 2015 dai cantieri olandesi Feadship e che vanta – tra le altre peculiarità – piscina, palestra completamente attrezzata, sala cinema 3D, beauty salon e Spa.

Ma questa volta non è tanto lo sfarzo e le caratteristiche incredibili di uno yachta far parlare di sé ma il fatto che il megayacht da 200 milioni di dollari, un tempo di proprietà dell’oligarca russo Viktor Medvedchuk, sarà presto messo all’asta e i fondi ricavati dalla vendita saranno destinati al popolo ucraino.

Il megayacht di lusso è stato sequestrato nel porto croato di Rijeka nel marzo 2022 a causa delle restrizioni imposte sui beni degli oligarchi. Secondo il giornale britannico, il tribunale croato ha recentemente stabilito che può essere trasferitoa a un ramo speciale del governo ucraino – l’Agenzia ucraina per il Recupero e la Gestione dei Beni (Arma) – e venduto all’asta per preservarne il valore economico.