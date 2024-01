Usa 2024. Trump: mandiamo a casa Biden, è corrotto. Nikki Haley è alleata con i comunisti e gli estremisti di sinistra

AgenPress – “Con il vostro voto manderete a casa Biden il corrotto”. Lo ha detto Donald Trump ad un comizio in Laconia, in New Hampshire, a poche ore dalle primarie nello Stato. “Torneremo alla Casa Bianca e faremo le cose come vanno fatte”, ha detto l’ex presidente. “Dobbiamo mandare un segnale per novembre”. “Sconfiggeremo Biden il corrotto e renderemo l’America di nuovo grande”.

“Il partito repubblicano è sempre più unito attorno a me per sconfiggere Biden”, ha aggiunto sul palco gli ex rivali interni Vivek Ramaswamy, il senatore Tim Scott e il governatore del North Dakota Doug Burnum.

“Nikki Haley è alleata con i comunisti e gli estremisti di sinistra. Le persone che supportano Nikky so pro-Cina, pro-Biden. Lei vuole alzare l’età pensionabile e tassare i lavoratori”.

Vuole continuare la corsa? “Non mi interessa. Probabilmente subirà una grossa sconfitta”, ha spiegato, ricordando che le prossime tappe sono il Nevada, dove avrà “il 100% dei delegati” (perché Haley partecipa alle primarie e non ai caucus del partito), e il South Carolina, “dove sono molto più avanti di lei”.