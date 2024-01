Isw. La Russia continua a utilizzare le Nazioni Unite per diffondere propaganda. Lavrov contro Zelensky

AgenPress – La Russia continua a sfruttare come arma la propria posizione nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) per propagare diverse operazioni di informazione russe di lunga data.

Lo afferma un rapporto dell’Istituto per lo studio della guerra (ISW),

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è intervenuto in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, convocata dalla Russia, il 22 gennaio e ha incolpato l’Occidente per la mancanza di negoziati, sostenendo che la Russia è sempre stata “pronta per i negoziati”.

Lavrov ha chiarito, tuttavia, che la Russia è interessato solo a negoziati che portino alla rimozione dell’attuale governo ucraino dal potere, confermando che la Russia cerca ancora ufficialmente un cambio di regime in Ucraina.

Ha continuato a negare l’indipendenza e la sovranità dell’Ucraina, sostenendo falsamente che il popolo ucraino non ha interessi nella guerra contro la Russia e che l’Occidente ha spinto l’Ucraina a continuare la guerra e consigliando all’Occidente di comprendere che la “formula di pace” del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è una “strada che non porta da nessuna parte”, sostenendo che “prima l’Occidente se ne renderà conto, meglio sarà sia per l’Ucraina che per l’Occidente”.

Lavrov ha anche affermato che “se l’Ucraina smettesse di combattere, centinaia di migliaia” di vite ucraine verrebbero salvate. Aveva già fatto commenti simili, suggerendo che il Cremlino crede che la Russia sarà in grado di occupare più territorio man mano che la guerra continua e che questo corso della guerra indebolirà sempre più la posizione negoziale dell’Ucraina.

Lavrov ha negato la responsabilità della Russia per i timori che la Russia possa attaccare la NATO in futuro, ignorando le recenti dichiarazioni ufficiali del Cremlino che hanno suscitato tali timori. Lavrov ha affermato falsamente che l’Occidente promuove l’idea che la Russia attaccherà in futuro gli Stati baltici, la Polonia e la Finlandia come un modo per “estorsione di denaro” dagli stati occidentali per gli aiuti all’Ucraina.

I funzionari del Cremlino, compreso il presidente russo Vladimir Putin, tuttavia, hanno sostenuto una retorica minacciosa costante diretta contro gli stati membri della NATO, e gli attori affiliati al Cremlino sembrano tentare di seminare instabilità e stabilire condizioni di informazione per possibili future azioni aggressive russe contro i membri della NATO e altri posti di comando.

Lavrov ha anche accusato le forze ucraine di aver condotto attacchi sul territorio occupato dai russi in Ucraina, che il Cremlino ha utilizzato per sostenere le giustificazioni russe per la sua guerra di conquista in Ucraina.

Recentemente ha affermato che le forze ucraine stanno utilizzando armi fornite dall’Occidente per colpire obiettivi civili, inclusi ad esempio nei presunti attacchi contro la città occupata di Donetsk il 21 gennaio.

Lavrov ha anche tentato di minimizzare i vari crimini di guerra e crimini contro l’umanità che le forze di occupazione russe e gli amministratori dell’occupazione stanno commettendo in Ucraina, sostenendo che ucraini e russi “vivono in pace e armonia” nella Crimea occupata e in altri territori ucraini occupati dai russi.

Lavrov ha affermato che “russi e ucraini vivranno esattamente come fratelli e buoni vicini” dopo che la Russia avrà raggiunto i suoi obiettivi nella guerra in Ucraina.

L’ISW ha regolarmente documentato come le forze russe e le amministrazioni di occupazione siano state impegnate in campagne deliberate e su larga scala di pulizia etnica; deportare con la forza e illegalmente gli ucraini, compresi i bambini, in Russia; e stanno lavorando sistematicamente per eliminare la lingua, la cultura, la storia e l’etnia ucraine nelle aree occupate dalle forze russe.