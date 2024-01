Russia. Navalny di nuovo in cella di isolamento, costretto a sentire musica filo-putiniana alle 5 del mattino

AgenPress – Alexey Navalny è stato mandato di nuovo in cella di punizione, per la 25esima volta dall’agosto del 2022, e alla fine dei 10 giorni di isolamento avrà trascorso in un’angusta cella di rigore ben 283 giorni in meno di un anno e mezzo: a denunciarlo è lo staff dell’oppositore russo in carcere per motivi politici, citato dalla testata online Meduza.

È la seconda volta che Navalny viene mandato in isolamento da quando, a dicembre, è stato trasferito nel remoto carcere “Lupo Polare”, sopra il circolo polare artico. La prima volta, riprendendo il linguaggio dei funzionari del centro detentivo, il dissidente ha detto di essere stato mandato in cella di punizione perché accusato di essersi “rifiutato di presentarsi secondo le regole”, “non rispondere al lavoro educativo” e “non trarre le dovute conclusioni”. Adesso il motivo pare simile: secondo i suoi collaboratori, Navalny sarebbe stato accusato di “essersi presentato in modo errato”.

Navalny in piena notte è obbligato ad ascoltare l’inno russo e canzoni di un popolare cantante nazionalista filo-putiniano. 47 anni, ex avvocato, è sopravvissuto a un tentativo di avvelenamento e poi condannato a restare in carcere finché non avrà 74 anni per corruzione ed estremismo – condanne ritenute pretestuose e strumentali per far fuori il principale oppositore di Vladimir Putin – si trova da alcune settimane in cella a Yamal, in una remota regione artica russa a 40 chilometri a nord del circolo polare, sottoposto a un regime carcerario durissimo.

Navalny dice che insieme agli altri detenuti è costretto la alle 5 del mattino ad ascoltare “Io sono russo” del popolare cantante Shaman, 32 anni, al secolo Yaroslav Dronov, autore di testi ultrapatriottici che esaltano la guerra. Lo scorso novembre Shaman fece parlare di sé anche per aver premuto dal vivo durante un concerto un pulsante rosso a simulare l’ordine di lancio dei missili nucleari.