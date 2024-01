Polonia. Elon Musk visita il campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau dove morirono oltre 1mln di ebrei

AgenPress – Elon Musk, che ha sostenuto le teorie del complotto antisemita ed è stato criticato per aver consentito messaggi antisemiti su X , ex Twitter, ha visitato lunedì il sito del campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau.

La visita di Musk nel luogo più noto degli orrori dell’Olocausto è avvenuta prima di un’apparizione programmata più tardi quel giorno ad una conferenza sull’antisemitismo organizzata dall’Associazione ebraica europea nella vicina città polacca di Cracovia.Musk è stato fotografato mentre visitava il sito di Birkenau insieme al podcaster del Daily Wire Ben Shapiro, anche lui presente alla conferenza EJA. Birkenau è un villaggio vicino a Oswiecim, nel sud della Polonia, recintato con filo spinato, dove sopravvivono baracche di legno per i prigionieri e i ruderi di una camera a gas a testimonianza dei crimini nazisti, e dove si erge un monumento alle vittime. Ogni anno vi si tengono cerimonie internazionali.

“Prima del suo arrivo alla conferenza dell’Associazione ebraica europea, Elon Musk ha preso parte a una visita privata ad Auschwitz-Birkenau con il presidente dell’EJA, il rabbino Menachem Margolin, Ben Shapiro e il sopravvissuto all’Olocausto Gidon Lev. Musk ha deposto una corona al muro della morte e ha preso parte a una breve cerimonia commemorativa e al servizio presso il memoriale di Birkenau”, ha affermato l’EJA in una e-mail.

Musk avrebbe dovuto discutere di antisemitismo online con Shapiro alla conferenza di Cracovia, che si è tenuta prima della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto il 27 gennaio.

Il miliardario è stato accusato dall’Anti-Defamation League, un’importante organizzazione ebraica per i diritti civili, e da altri di aver tollerato messaggi antisemiti sulla piattaforma precedentemente nota come Twitter da quando l’ha acquistata nel 2022. A novembre ha scatenato una protesta, anche da parte della Casa Bianca , quando ha risposto su X a un utente che accusava gli ebrei di odiare i bianchi e di professare indifferenza all’antisemitismo pubblicando: “Hai detto la verità”. In seguito si è scusato per il commento, definendolo il post “più stupido” che abbia mai scritto.

Diversi grandi marchi, tra cui Disney e IBM, hanno smesso di fare pubblicità sulla piattaforma lo scorso anno dopo che il gruppo di difesa liberale Media Matters ha scoperto che i loro annunci apparivano insieme a contenuti filo-nazisti e post nazionalisti bianchi. Da allora X ha citato in giudizio Media Matters, affermando che l’organizzazione no-profit con sede a Washington ha prodotto il rapporto per “allontanare gli inserzionisti dalla piattaforma e distruggere X Corp”.

Durante la seconda guerra mondiale più di 1,1 milioni di persone furono uccise dai nazisti ad Auschwitz. La maggior parte delle persone uccise erano ebrei, ma le vittime includevano anche polacchi, rom, prigionieri di guerra sovietici, persone queer e altri. In totale, durante l’Olocausto morirono circa 6 milioni di ebrei europei. Quando i sovietici liberarono il campo trovarono circa 7.000 sopravvissuti.