Bruxelles. Interrotta la partita tra Belgio e Svezia. von der Leyen: “siamo uniti contro il terrorismo”

AgenPress – La partita valida per le qualificazioni agli Europei, tra Belgio e Svezia, è stata interrotta a seguito dell’attentato avvenuto nel centro di Bruxelles. E’ quanto si legge sui media belgi. La partita si svolgeva allo stadio Re Baldovino della città, dove sono presenti 35mila persone circa.

Il punteggio era 1-1 all’intervallo, quando è stata presa la decisione di non far riprendere la partita. La sicurezza è stata rafforzata allo stadio Roi Baudouin dopo la sparatoria. Secondo la RTBF, i giocatori belgi erano pronti a riprendere la partita, ma i giocatori svedesi si sono rifiutati di tornare in campo dopo questi drammatici eventi.

Molti tifosi stanno lasciando lo Stadio Re Baldovino. Le persone sembrano non sentirsi più a proprio agio o avere paura. Lo riportano fonti sul sito. C’è un grande panico. Allo stadio è stato annunciato che ognuno dovrà restare al proprio posto finché la situazione non sarà sotto controllo. Secondo le nostre informazioni, ci sono segnalazioni di una sparatoria vicino allo stadio.

“Il mio pensiero va questa sera alle famiglie delle due vittime dell’ignobile attentato avvenuto a Bruxelles. Il mio assoluto sostegno alle forze di polizia belghe affinché catturino rapidamente il sospettato. Siamo uniti contro il terrorismo”, scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Il profilo Facebook appartenente a Slayem Slouma, sul quale era apparso un video registrato dall’attentatore di Bruxelles subito dopo la sparatoria, è stato rimosso. Il filmato continua tuttavia a circolare su diverse piattaforme social, tra cui X, rilanciato dagli utenti.

Il ministro degli Interni Annelies Verlinden parla su X di una “terribile sparatoria” e afferma che “l’autore è in fase di rintracciamento”. “È in corso un’indagine da parte della polizia e della procura. Sto monitorando la situazione e le misure da adottare dal Centro nazionale di crisi”.