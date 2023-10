Polonia. Donald Tusk dichiara vittoria. E’ la fine del governo di Diritto e Giustizia. Ha vinto la democrazia

AgenPress – Nella sede della Coalizione Civica, al Museo Etnografico di Varsavia, Donald Tusk è apparso sul palco pochi minuti dopo la fine della votazione per dichiarare la vittoria.

“È la fine dei tempi difficili, è la fine del governo PiS, ce l’abbiamo fatta, ha detto, tra gli applausi dei sostenitori riuniti.

“Ha vinto la democrazia, la libertà, ha vinto la nostra amata Polonia libera … Questo giorno sarà ricordato nella storia come un giorno luminoso, la rinascita della Polonia”.

Gli exit poll sembrano infatti indicare una via per l’opposizione congiunta verso la formazione di una coalizione e nessuna via per il PiS, ma gli exit poll possono essere sbagliati, come ha dimostrato il voto in Slovacchia all’inizio di questo mese.

Il primo exit poll mostra la possibilità di una coalizione di opposizione

In Polonia si sono chiuse le urne .

Un exit poll di Ipsos per TVN24.pl mostra:

Diritto e Giustizia (PiS) : 36,8%

Coalizione civica (KO) : 31,6%

Terza Via : 13%

La Sinistra (Lewica) : 8,6%

Confederazione : 6,2%

Secondo l’exit poll, Diritto e Giustizia otterrebbe 200 seggi, Coalizione Civica 163 seggi, Terza Via 55 seggi e La Sinistra 30 seggi, il che significa che una coalizione di governo di opposizione potrebbe essere possibile.