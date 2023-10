Premio Mecenate dello Sport dedicata a Pietro Mennea

AgenPress. Torna il premio internazionale “Mecenate dello sport”, con una edizione speciale dedicata a Pietro Mennea, per ricordare, a dieci anni dalla scomparsa, non solo il grande campione con i suoi incredibili record, ma anche l’uomo che, con i suoi immortali valori rappresentati nell’intera vita, è ancora oggi riferimento e faro imprescindibile nel percorso sociale, esistenziale e sportivo delle nuove generazioni.

L’evento è in programma il prossimo 27 ottobre, alle ore 11,00, nel Salone d’Onore del Coni a Roma. Tanti gli ospiti e le testimonianze in programma: dal presidente del Coni Giovanni Malagò, al Ministro per lo Sport Andrea Abodi. Ci sarà anche un grande ospite d’onore internazionale: Tommie Smith, medaglia d’oro olimpionica nel 1968 e simbolo universale di giustizia sociale e inclusione attraverso lo sport.

Il premio “Mecenate dello Sport” è promosso dalla Fondazione Varaldo di Pietro che, dopo dieci edizioni di grande spessore e risonanza, ha voluto creare un evento speciale insieme alla Fondazione Pietro Mennea. Sul palco del Salone d’Onore del Coni, a ricevere il premio dalle mani del presidente della fondazione, Giovanni Di Pietro, ci sarà Manuela Olivieri Mennea presidente della fondazione Pietro Mennea.

Tra i tanti ospiti, prevista la presenza di Luca Cordero di Montezemolo e Patrizio Oliva che porteranno testimonianze legate alla vita e ai valori rappresentati da Pietro Mennea. L’evento sarà presentato da Matteo Marani.

Anche in questa edizione il premio gode del patrocinio del Coni e dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, un premio che negli anni ha inteso dare il giusto riconoscimento a coloro che, in campo nazionale e internazionale, hanno fornito un contributo essenziale per la crescita dello sport e l’esaltazione dei suoi valori universali espressi sia nella pratica delle discipline sportive sia in attività di alto valore sociale e solidale.

Nell’albo d’oro del prestigioso riconoscimento tante importanti personalità quali: Massimo Moratti, Nerio Alessandri, Claudio Ranieri, Timothy Shriver Kennedy, Lavinia Biagiotti, Javier Zanetti, Piero Ferrari e Bebe Vio.