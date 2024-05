Onu. Guterres, attacco Israele a Rafah è imminente. Gli Stati facciano di tutto per impedirlo ed evitare una tragedia

AgenPress – Le Nazioni Unite hanno affermato che un attacco israeliano a Rafah nella Striscia di Gaza è “nell’immediato orizzonte” e che i progressi “incrementali” di Israele sull’accesso degli aiuti all’enclave non potranno essere sfruttati per preparare o giustificare un’operazione.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato un appello agli stati con influenza su Israele “a fare tutto ciò che è in loro potere” per impedire un attacco israeliano a Rafah nel sud di Gaza , dove si stanno rifugiando più di 1,2 milioni di palestinesi sfollati di Gaza.

Israele si è impegnato quasi un mese fa a migliorare l’accesso agli aiuti all’enclave di 2,3 milioni di persone dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto misure per alleviare la crisi umanitaria, affermando che gli Stati Uniti avrebbero potuto porre condizioni sul sostegno se Israele non avesse agito.

“Questi miglioramenti nel portare più aiuti a Gaza non possono essere usati per preparare o giustificare un attacco militare in piena regola su Rafah”, ha detto Griffiths.

Guterres ha espressamente invitato Israele a mantenere la sua promessa di aprire due valichi a nord.