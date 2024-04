Milano. Baldini (Fuxia People): “Sicurezza problema irrisolto”

AgenPress. “Sono anni che a Milano le segnalazioni da parte dei cittadini di devianze, illegalità e sacche di degrado non solo in periferia, ma anche in zona centrale (aree intorno al Duomo, ad esempio) incontrano il più assoluto silenzio da parte del Comune.

Il Sindaco Sala e la sua giunta si mostrano molto solerti nel movimentare nuove cementificazioni di suolo, ma omettono di garantire una efficiente manutenzione ordinaria alla città, ammalorata nelle strade, devastata da vandalismi, graffitismi, deturpata, sporca e occupata da accampamenti notturni fin sotto il Duomo.

La sicurezza poi è un problema irrisolto, come testimonia il delitto del 18enne nel furgone del campo rom terra di nessuno. Nessuna meraviglia allora se la gente avvilita ma non rassegnata esprime il proprio malcontento rifiutando di votare. I partiti cercano di minimizzare il fenomeno dell’astensionismo ma…usqua quam…abutere della pazienza dei tranquilli?”

Lo scrive in una nota la presidente di Fuxia People, Maria Teresa Baldini.