Israele. Blinken incontra Netanyahu ed accusa Hamas per il blocco dell’accordo sugli ostaggi e la crisi umanitaria di Gaza

AgenPress – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha avviato un altro ciclo di colloqui ad alto rischio in Israele mentre gli Stati Uniti cercano di aumentare la pressione su Hamas affinché accetti un accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi, cercando anche di prevenire un’offensiva militare israeliana a Rafah e Israele per evitare ulteriormente la crisi umanitaria a Gaza.

Il massimo diplomatico statunitense è arrivato a Tel Aviv martedì, dopo le soste in Arabia Saudita e Giordania , coronando il suo settimo round di diplomazia di navetta nella regione dall’attacco di Hamas del 7 ottobre. Ha tenuto un incontro privato con il primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme e ai due si sono successivamente uniti funzionari israeliani e americani, tra cui l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti e l’ambasciatore americano in Israele.

“Siamo determinati a ottenere un cessate il fuoco che riporti a casa gli ostaggi, e a ottenerlo adesso”, ha detto Blinken durante un incontro con il presidente israeliano Isaac Herzog, aggiungendo che “l’unica ragione per cui non sarà raggiunto è a causa di Hamas”.

“Dobbiamo anche concentrarci sulle persone che soffrono a Gaza”, ha aggiunto, affermando che l’attenzione deve essere rivolta anche a “fornire loro l’assistenza di cui hanno bisogno, il cibo, l’acqua, le medicine, il riparo”.

I manifestanti si sono radunati fuori dal luogo in cui Blinken e Herzog si sono incontrati a Tel Aviv, ha mostrato un feed dal vivo. La folla mostrava manifesti che esortavano il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a “fermare la guerra e salvare gli ostaggi”. I manifestanti cantavano “riportateli a casa”, riferendosi agli ostaggi israeliani tenuti a Gaza e chiedendo al governo di raggiungere un accordo per garantirne il rilascio.

I funzionari statunitensi hanno segnalato un certo ottimismo circa la possibilità di raggiungere un accordo per garantire un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi tenuti da Hamas dopo che Israele ha avanzato quella che Blinken ha descritto lunedì come una proposta “straordinariamente generosa”.

Accanto al presidente Isaac Herzog, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha attribuito tutta la colpa ad Hamas per il mancato raggiungimento di un accordo sugli ostaggi da novembre.

L’organizzazione terroristica di Gaza è “l’unica ragione per cui ciò non potrebbe essere raggiunto”, ha detto il massimo diplomatico americano, che è in Israele per la settima volta dal massiccio attacco di Hamas del 7 ottobre. “Nessun ritardo, nessuna scusa”, ha detto Blinken. “Il momento è adesso.”

Blinken ha affermato che l’accordo proposto “è il modo migliore, il modo più efficace, per affrontare davvero la sofferenza delle persone e anche per creare un ambiente in cui si possa sperare di avanzare verso qualcosa che sia veramente sostenibile”.

Tuttavia, raggiungere un accordo non è una conclusione scontata.

I negoziatori di Egitto, Qatar, Stati Uniti e Hamas si sono riuniti al Cairo mentre quest’ultima considera un nuovo quadro proposto dall’Egitto che prevede che il gruppo rilasci almeno 33 ostaggi rapiti da Israele in cambio di una pausa nelle ostilità a Gaza, una zona israeliana hanno detto alla CNN una fonte vicina ai negoziati e una fonte diplomatica straniera.

Israele ha contribuito a elaborare quella proposta ma non l’ha pienamente accettata, hanno detto le fonti. Israele attende una risposta da Hamas prima di decidere se inviare una propria delegazione al Cairo.