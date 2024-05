Turchia. Ministro Esteri: ci uniremo all’accusa di genocidio del Sudafrica contro Israele davanti alla Corte Internazionale di giustizia

“Una volta completato il testo legale del nostro lavoro, presenteremo la dichiarazione di intervento ufficiale davanti alla Corte internazionale di giustizia con l’obiettivo di attuare questa decisione politica”, ha detto Fidan in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri indonesiano Retno Marsudi ad Ankara.

“La Turchia continuerà a sostenere il popolo palestinese in ogni circostanza”, afferma.

A gennaio, l’ICJ ha ordinato a Israele di astenersi da qualsiasi atto che potrebbe rientrare nella Convenzione sul genocidio e di garantire che le sue truppe non commettano atti di genocidio contro i palestinesi, dopo che il Sudafrica ha accusato Israele di genocidio guidato dallo Stato a Gaza. Non ha scoperto che Israele stava commettendo un genocidio.

A gennaio, il presidente Tayyip Erdogan ha affermato che la Turchia stava fornendo documenti per il caso in corso presso l’ICJ, nota anche come Corte mondiale.

Israele e i suoi alleati occidentali hanno descritto l’accusa come infondata. Una sentenza definitiva sul caso della Corte Internazionale di Giustizia del Sud Africa all’Aia potrebbe richiedere anni.