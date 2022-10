Cina. Il XX Congresso del Pcc si terrà dal 16 al 22 ottobre. Scontato il terzo mandato di Xi Jinping

AgenPress – Il Partito Comunista al governo cinese terrà il suo congresso nazionale bidecennale a partire da domenica, durante il quale Xi Jinping dovrebbe ricevere un terzo mandato di cinque anni come capo incontrastato del partito, del governo e dell’esercito del mondo seconda economia .

Gli atti che circondano l’evento sono avvolti dal segreto, come è tipico nello stato autoritario a partito unico cinese. Ma il congresso della durata di una settimana, il 20° in oltre 100 anni di storia, dovrebbe produrre una nuova serie di leader scelti con cura da Xi, che non ha limiti di mandato e deve ancora indicare un successore dopo un decennio al primo posto.

Il partito di 96 milioni di membri è guidato da un Comitato Centrale e dal Politburo. I loro vertici, che ora sono sette, formano il potente Comitato Permanente del Politburo.

Non sono previste modifiche significative del sistema politico o economico. Utilizzando un’ampia campagna anticorruzione e un’incessante repressione dei dissidenti e della libertà di parola, Xi ha eliminato praticamente tutta l’opposizione e collocato i lealisti nella maggior parte delle posizioni chiave.

Eppure la sua politica intransigente “zero-COVID” che ha messo in quarantena decine di milioni di persone, ha severamente limitato i viaggi e imposto un costo economico crescente ha suscitato rare proteste, inclusa la comparsa di striscioni anti-Xi nel quartiere degli affari high-tech di Pechino Haidian questa settimana.

Le autorità si sono rifiutate di commentare l’incidente e hanno chiuso tutte le discussioni su Internet, l’unico ambito della vita pubblica in cui è possibile criticare il regime, almeno fino a quando non interverranno i censori del partito.

L’amministrazione di Xi afferma che controlli così rigorosi sul COVID-19 sono l’unico modo per prevenire un’epidemia più ampia nella nazione più popolosa del mondo.