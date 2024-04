Plenaria Ue. Patto stabilità. Beghin (M5s): “tagli per 12/13 mld l’anno all’Italia. Chi vota sì è un traditore della Patria”

AgenPress – “La riforma del Patto di Stabilità sta passando in sordina: nessun titolo sui giornali e nessun programma televisivo. Come mai questo silenzio? Forse perché si vuole nascondere a poche settimana dalle elezioni europee il ritorno dell’austerity? Con queste nuove regole l’Europa imporrà tagli di 12/13 miliardi l’anno all’Italia. Questo significa meno soldi per sanità, scuola, trasporti, investimenti. Chi vota sì a questo Patto di Stabilità è un traditore della Patria”.

Lo ha dichiarato in un intervento in plenaria Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

“Dopo l’approvazione del Next Generation EU, la riforma del Patto di Stabilità è sicuramente quella più importante di questa legislatura”.

“Questo significa meno soldi per sanità, scuola, trasporti, investimenti. Taglieranno su tutto tranne che per la difesa e la produzione di armi e munizioni. E la cosa assurda è che il masochista governo Meloni ha persino controfirmato questa camicia di forza. Abbiamo la Troika in casa e non lo sapevamo. Chi vota sì a questo Patto di Stabilità tradisce l’Italia e i suoi cittadini. E noi come Movimento 5 Stelle continueremo a lottare in ogni sede istituzionale per un’Altra Europa: quella che tende la mano a cittadini e imprese e non li soffoca con regole assurde e che faranno aumentare la povertà”.