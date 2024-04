Cina. Xi Jinping: nessuno può fermare il “ricongiungimento familiare” con Taiwan

AgenPress – Il presidente cinese Xi Jinping ha detto all’ex presidente di Taiwan Ma Ying-jeou che le inferenze esterne non possono fermare il “ricongiungimento familiare” tra le due sponde dello Stretto di Taiwan, e che non ci sono questioni che non possano essere impedite. essere discusso.

Da quando il governo sconfitto della Repubblica Cinese fuggì a Taiwan nel 1949 dopo aver perso una guerra civile contro i comunisti di Mao Zedong, nessun leader taiwanese in servizio ha visitato la Cina.

Ma, che guidava una delegazione studentesca in Cina, ha incontrato Xi a Pechino presso la Grande Sala del Popolo, un luogo tipicamente riservato agli incontri tra leader stranieri e alti funzionari cinesi. Xi ha sfruttato l’incontro per sottolineare la sua convinzione che Taiwan e la Cina siano destinate a quella che lui definisce “riunificazione”.

Ma, presidente dal 2008 al 2016, l’anno scorso è diventato il primo ex leader taiwanese a visitare la Cina, ed è ora al suo secondo viaggio nel Paese, in un momento di ribollente tensione militare attraverso lo stretto. Ci si aspettava che Ma incontrasse Xi questa volta, dopo aver incontrato Xi per la prima volta a Singapore alla fine del 2015 per un vertice storico poco prima che l’attuale presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, vincesse le elezioni.

Incontrando Ma nella Grande Sala del Popolo di Pechino, dove normalmente i leader stranieri tengono colloqui con gli alti funzionari cinesi, Xi ha affermato che le persone su entrambi i lati dello stretto sono cinesi. “Le interferenze esterne non possono fermare la tendenza storica alla riunione del Paese e della famiglia”, ha affermato Xi, nei commenti riportati dai media taiwanesi. Xi non ha spiegato, ma nella terminologia cinese il riferimento all’ingerenza esterna su Taiwan è generalmente mirato al sostegno che Taipei riceve da paesi occidentali come gli Stati Uniti, in particolare alla vendita di armi che fa infuriare Pechino.

La Cina non ha mai rinunciato all’uso della forza per portare sotto il suo controllo Taiwan, governata democraticamente, e ha intensificato la pressione militare e politica per affermare le sue rivendicazioni di sovranità.

“Se ci fosse una guerra tra le due parti, sarebbe insopportabile per il popolo cinese”, ha detto Ma, usando un termine che si riferisce a persone che sono etnicamente cinesi piuttosto che alla loro nazionalità.

Le “interferenze esterne” non impediranno la riunificazione tra Cina e Taiwan, ha aggiunto. Per la prima volta dal 1949, anno della fine della guerra civile, che un ex leader della provincia ribelle e rifugio dei nazionalisti di Chiang Kai-shek è ospitato a Pechino con tutti gli onori e le attenzioni. Ma ha guidato Taiwan dal 2008 al 2016 e aveva già incontrato Xi nel 2015 a Singapore nel loro storico incontro durato due minuti.

“Le differenze nei sistemi non possono cambiare il fatto oggettivo che apparteniamo a una nazione e a un popolo”, ha detto Xi a Ma, secondo le immagini diffuse dell’incontro dalla Tvbs, il network di Taiwan autorizzato a coprire l’evento. “Le interferenze esterne non possono fermare la causa storica della nostra riunione”, ha aggiunto il presidente cinese. Xi e Ma si sono salutati con una lunga e calorosa stretta di mano.