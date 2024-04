Macron: l’Europa può morire, reagire ora. Serve cambio di passo su difesa comune. La Russia non deve vincere

AgenPress – Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto difese europee più forti e integrate, delineando la sua visione per un’Unione europea più assertiva sulla scena globale.

In un discorso all’Università della Sorbona a Parigi, ha anche affermato che il continente non deve diventare vassallo degli Stati Uniti.

“C’è il rischio che la nostra Europa muoia. Non siamo attrezzati per affrontare i rischi”, ha detto Macron.

A soli tre anni dalla fine del suo secondo e ultimo mandato in carica, Macron, 46 anni, vuole mostrare ai suoi critici che conserva l’energia e il pensiero fresco che lo hanno aiutato a spingerlo alla presidenza nel 2017 e che non è diventato un leader zoppo.

Non si deve permettere alla Russia di vincere in Ucraina, ha affermato, chiedendo un rafforzamento della capacità di sicurezza informatica dell’Europa, legami di difesa più stretti con la Gran Bretagna post-Brexit e la creazione di un’accademia europea per addestrare personale militare di alto rango.

“Serve introdurre una preferenza europea sull’acquisto di materiale militare”. Macron invoca l’affermazione di una “strategia europea industriale di difesa”, che consenta di produrre ”di più e più velocemente’, con prodotti Made in Europe. Il consolidamento dell’industria europea dlela Difesa ”è una necessità”, ha martellato Macron, dplolorando che oggi l’Europa acquisti la maggioranza degli armamenti in altri Paesi, come Usa e Corea del Sud.

Macron ha affermato che l’Europa rischia anche di rimanere indietro economicamente poiché le regole globali del libero scambio vengono messe in discussione dai principali concorrenti. La Banca Centrale Europea non dovrebbe più concentrarsi solo sull’inflazione , ma anche sulla crescita e sul clima.

L’UE dovrebbe concordare esenzioni alle proprie regole di concorrenza in modo da poter sostenere le aziende in settori come l’intelligenza artificiale e l’energia verde a fronte di “sovvenzioni eccessive” da parte di Stati Uniti e Cina, ha affermato Macron.

L’Europa ha bisogno di mercati meno frammentati per l’energia, le telecomunicazioni e i servizi finanziari, e deve anche ridurre la burocrazia, ha aggiunto.

Il leader francese spera che il suo discorso abbia lo stesso impatto di un discorso simile tenuto alla Sorbona sette anni fa e che prefigurava alcuni cambiamenti significativi nella politica dell’UE. Da allora, molto è cambiato, con sfide geopolitiche tra cui la guerra a Gaza, l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e le controversie tra Cina e Stati Uniti.

Macron, propone l’introduzione di un ”pass cultura” europeo, per contribuire al rafforzamento allo spirito “umanistico” del continente. “Dobbiamo europeizzare il pass cultura che, tra l’altro, non è stata un’invenzione francese ma un’invenzione dell’Italia di Matteo Renzi che abbiamo ripreso. E’ questa l’Europa”, ha sottolineato Macron, insistendo sulla necessità di trasmettere lo ”spirito europeo alle nuove generazioni”, formando i cittadini attraverso ”il sapere, la cultura e la scienza”. Macron è poi tornato a citare l’ex premier italiano, Enrico Letta, e l’idea di facilitare la mobilità dei giovani attraverso l’Unione, in particolare, attraverso un ”pass interrail” per un’Europa dei treni. Il leader francese propone tra l’altro, un”'”alleanza di musei e biblioteche europee”, al servizio di un”‘Europa umanistica”.