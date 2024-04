Immagini satellitari mostrano che la Cina ospita navi russe per il trasferimento di armi dalla Corea del Nord alla Russia

AgenPress – La Cina sta fornendo ormeggio a una nave cargo russa sanzionata dagli Stati Uniti e implicata nei trasferimenti di armi nordcoreane alla Russia, secondo le immagini satellitari, mentre crescono le preoccupazioni degli Stati Uniti per il sostegno di Pechino alla guerra di Mosca in Ucraina.

Il think tank britannico Royal United Services Institute (RUSI) ha affermato che la nave russa Angara, che dall’agosto 2023 ha trasferito nei porti russi migliaia di container che si ritiene contengano munizioni nordcoreane, è ancorata in un cantiere navale cinese nella provincia orientale dello Zhejiang da febbraio.

Con l’Ucraina sotto un rinnovato assalto russo e a corto di munizioni, i funzionari statunitensi hanno emesso avvertimenti sempre più severi su quello che dicono sia l’aiuto della Cina per ricostruire l’esercito russo dopo le prime battute d’arresto nella guerra in Ucraina.

Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha affermato di essere a conoscenza di “rapporti credibili e open source” secondo cui l’Angara è attualmente ormeggiata in un porto cinese e di aver sollevato la questione con le autorità cinesi.

Il secondo diplomatico del Dipartimento di Stato, Kurt Campbell, ha detto questo mese che Washington non resterebbe a guardare se Pechino aumentasse il suo sostegno a Mosca.

Si prevede che tale sostegno sarà in cima all’agenda di questa settimana in occasione della visita del Segretario di Stato Antony Blinken a Pechino .

“Chiediamo a tutti gli Stati membri di adempiere ai propri obblighi ai sensi della UNSCR 2397”, ha affermato il funzionario, riferendosi a una risoluzione delle Nazioni Unite , apre una nuova scheda limitare il commercio con la Corea del Nord e richiedere agli stati delle Nazioni Unite di cancellare la registrazione di tutte le navi coinvolte in attività illecite.

Le immagini satellitari ottenute dalla RUSI negli ultimi mesi da aziende tra cui la società di imaging terrestre Planet Labs PBC con sede a San Francisco mostravano l’Angara attraccata al cantiere navale Zhoushan Xinya nello Zhejiang, che sul suo sito web afferma di essere la più grande compagnia privata di riparazioni navali della Cina.