25 aprile. Scontri in piazza Duomo a Milano. Anpi, siamo in 100mila. Netanyahu responsabile dello sterminio dei palestinesi

AgenPress – Spintoni, schiaffi e bastonate in piazza Duomo a Milano quando al termine del corteo del 25 Aprile è arrivata la comunità ebraica con i suoi striscioni. Gli incidenti sono durati pochi minuti. La Questura ha spiegato che si è trattato di “un gruppo di giovani nordafricani esagitati”, alcuni con bandiere palestinesi, che hanno messo in difficoltà anche il cordone dei City Angels. In piazza subito sono intervenuti gli agenti in tenuta antisommossa che hanno riportato la calma. Due manifestanti sono stati fermati e portati in Questura.

I manifestanti hanno inveito contro gli esponenti della comunità ebraica e hanno tentato di avvicinarsi a cameramen e fotografi che stavano riprendendo gli incidenti. Mezz’ora dopo, alle 16.30, i pro Palestina che stazionavano in piazza Duomo da prima dell’inizio del corteo, hanno sfondato le transenne tentando più volte – sempre senza esito per l’intervento delle forze dell’ordine – di avvicinarsi al palco.

Un ragazzo della Brigata ebraica è rimasto ferito a un braccio in maniera non grave durante l’aggressione nei pressi del McDonald’s di piazza Duomo a Milano subita da parte di una decina di giovani nordafricani pro-Palestina. Al passaggio della Brigata i giovani hanno iniziato a fischiare, cercando di forzare il cordone dei City Angels e colpendo i volontari con le aste delle bandiere. Nel parapiglia sono volate anche sedie e vasi. Il ragazzo è rimasto ferito probabilmente proprio a causa di un colpo ricevuto con l’asta di una bandiera.

“Abbiamo stimato un numero sopra i 100 mila”, ha detto dal palco della manifestazione del 25 aprile il presidente di Anpi Milano Primo Minelli. “Non sporcheranno le contestazioni questa festa della Liberazione. Siamo davvero tantissimi oltre quanto abbiamo immaginato tanto che alcuni spezzoni del corteo devono ancora partire”.

“È troppo chiedere il cessate il fuoco ovunque? Netanyahu è responsabile dello sterminio dei palestinesi e se attacca in forza Rafah può avvenire un massacro di dimensioni inaudite”, ha detto il presidente nazionale dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo dal palco del 25 Aprile in piazza Duomo a Milano tra gli applausi dei manifestanti pro Palestina che hanno contestato tutti coloro che sono saliti sul palco. “È troppo chiedere ad Hamas di liberare gli ostaggi? Non abbiamo dimenticato la carneficina del 7 ottobre, tutti tranne Netanyahu auspicano due popoli e due Stati, allora cosa aspetta il governo italiano a riconoscere lo Stato di Palestina? Chiediamo l’avvio di un negoziato di pace tra israeliani e palestinesi e la fine dell’occupazione della Cisgiordania da parte di Israele”.