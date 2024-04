Spagna. La Procura chiede al giudice di archiviare il caso contro la moglie di Pedro Sánchez

AgenPress – La procura di Madrid ha chiesto a un giudice di archiviare un’indagine preliminare per corruzione contro la moglie del primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez , poiché il gruppo di pressione dietro la denuncia ha ammesso che le sue accuse potrebbero essere basate su resoconti errati dei media.

Sánchez, il cui partito socialista governa la Spagna dal 2018, mercoledì sera ha scioccato il paese annunciando che stava valutando la possibilità di dimettersi per quella che ha definito un’infondata “operazione di molestie e bullismo” condotta contro di lui e sua moglie dai suoi oppositori politici e mediatici.

Il primo ministro ha affermato che la “gravità degli attacchi” che lui e sua moglie, Begoña Gómez, stavano subendo lo hanno portato a rivalutare la sua posizione e che rivelerà la sua decisione lunedì.

Alcuni politici di sinistra hanno addirittura accusato la magistratura di essere utilizzata come arma dalla destra politica. Come prova, citano presunte campagne diffamatorie contro il partito di sinistra Podemos e i leader indipendentisti catalani.

Sánchez ha denunciato in un comunicato una “strategia di molestie” che per mesi mirava a indebolirlo politicamente e a prendere di mira personalmente sua moglie. “Non sono ingenuo”, ha detto, sostenendo che stavano “denunciando Begoña” solo per il fatto che era sua moglie.

Il suo annuncio è arrivato poche ore dopo che un tribunale di Madrid aveva aperto un’indagine preliminare sugli affari di Gómez, a seguito di una denuncia presentata da un gruppo di pressione il cui leader ha legami con l’estrema destra e che spesso intenta azioni legali contro coloro che accusa di agire contro gli interessi democratici della Spagna.

Il gruppo Manos Limpias (Mani Pulite) ha accusato Gómez di usare la sua influenza come moglie del primo ministro per assicurarsi sponsor per un master universitario da lei diretto.

Sánchez ha affermato che la denuncia di Manos Limpias si basava su “presunte segnalazioni” di siti di notizie le cui tendenze politiche ha descritto come “apertamente di destra e di estrema destra”, aggiungendo: “Come è logico, Begoña difenderà il suo onore e coopererà con il sistema giudiziario quanto necessario per chiarire fatti tanto scandalosi in apparenza quanto inesistenti”.

La procura di Madrid ha chiesto alla corte di archiviare le indagini, mentre Manos Limpias sembrava ribattere le accuse.

Sebbene la corte non abbia fornito finora alcun dettaglio, il sito di notizie online El Confidencial ha affermato che gli investigatori stanno esaminando i collegamenti di Gómez con diverse società private che hanno ricevuto finanziamenti governativi o hanno vinto appalti pubblici.

Ha affermato di aver incontrato due volte Javier Hidalgo, amministratore delegato di Globalia, quando la compagnia aerea era in trattative con il governo per garantire un enorme piano di salvataggio dopo essere stata gravemente colpita dalla perdita di traffico aereo a causa della crisi del Covid-19. All’epoca, Gómez gestiva l’IE Africa Center, una fondazione legata alla business school Instituto de Empresa (IE) di Madrid, in una posizione che ha lasciato nel 2022.

El Confidencial ha riferito mercoledì che l’inchiesta stava esaminando i legami di Begoña Gómez con aziende private che si erano assicurate denaro statale o appalti pubblici.

In particolare, ha citato un “accordo di sponsorizzazione” che coinvolge il gruppo turistico Globalia e una fondazione da lei gestita nel 2020 chiamata IE Africa Center. Nel 2020, Globalia ha ottenuto un piano di salvataggio da 475 milioni di euro (407 milioni di sterline) per la sua compagnia aerea Air Europa, come parte di una serie di pacchetti di salvataggio governativi per le aziende durante la crisi del Covid-19.

Con l’avvicinarsi delle elezioni importanti nei prossimi due mesi, il leader del Partito popolare conservatore Alberto Núñez Feijóo ha accusato giovedì il primo ministro di aver creato “un’operazione di sopravvivenza politica” e di averla trasformata in uno spettacolo.

In una dichiarazione rilasciata giovedì mattina, Manos Limpias si è mostrato più cauto riguardo alle accuse che avevano costituito la base della sua denuncia. Il gruppo ha affermato di aver appreso “attraverso vari giornali digitali, informazioni che delineavano presunte irregolarità che potrebbero essere presumibilmente penali”.

Ha affermato di aver esercitato il proprio diritto di sottoporre la questione davanti a un giudice, che sarebbe nella posizione migliore per determinare se le notizie riportate dai media fossero vere. “Se non sono vere, allora chi le ha pubblicate dovrebbe assumersene la responsabilità”, si legge nella dichiarazione. “Ma se non sono false, comprendiamo che l’indagine giudiziaria dovrebbe continuare.”

Mentre gli alleati di Sánchez si sono stretti intorno a lui, e fonti governative hanno criticato gli attacchi personali come indicativi delle svolte alla Trump che la politica spagnola ha preso negli ultimi anni, i suoi oppositori lo hanno accusato di petulanza, di fare la vittima e di non essere all’altezza delle aspettative. il suo ufficio.

“Il primo ministro spagnolo non può fare l’adolescente in modo che la gente si metta in fila per dirgli di non arrabbiarsi e di andare avanti”, ha detto Alberto Núñez Feijóo, leader del partito conservatore Popolare (PP). “Essere primo ministro è più serio di così. Essere primo ministro significa essere responsabili nei confronti del popolo, anche in circostanze difficili”.

Sánchez, che si è costruito la reputazione di sopravvissuto politico e di chi ama il rischio, potrebbe rimanere in carica e sottoporsi a un voto di fiducia per cercare di rafforzare la sua leadership. Se si dimetterà lunedì, i parlamentari potrebbero tentare di scegliere un nuovo primo ministro, oppure le elezioni generali – le seste in Spagna in nove anni – potrebbero essere indette e tenute a luglio.