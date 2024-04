Incontro Scholz e Xi Jinping. La Cina sostiene la Conferenza di pace sull’Ucraina, ma con la Russia al tavolo

AgenPress – Durante i colloqui con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Pechino, il leader cinese Xi Jinping ha dichiarato che la Cina è favorevole a tenere una conferenza di pace sull’Ucraina, ma con la partecipazione della Russia.

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è stata uno dei “tanti argomenti da discutere”, ha detto Scholz su X prima dell’incontro, avvenuto l’ultimo giorno della sua visita di tre giorni in Cina. “I due leader hanno avuto un approfondito scambio di opinioni sulla crisi ucraina (così Pechino definisce la guerra della Russia contro l’Ucraina) e hanno affermato che Cina e Germania si impegnano a rispettare gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite , opporsi all’uso di armi nucleari o agli attacchi contro siti nucleari pacifici e insistere anche sulla corretta risoluzione dei problemi di sicurezza alimentare internazionale e sul rispetto del diritto internazionale umanitario”, ha affermato il ministero in una nota.

L’agenzia di stampa statale cinese Xinhua ha affermato che Xi e Scholz hanno avuto un “approfondito scambio di opinioni” e Xi ha proposto quattro principi per risolvere la guerra.

Questi principi includevano l’astensione “da guadagni egoistici”, il lavoro per “raffreddare la situazione e non gettare benzina sul fuoco”, la creazione di “condizioni per il ripristino della pace” e la riduzione “dell’impatto negativo sull’economia mondiale”.

Secondo Deutsche Welle, il team di Scholz ha descritto i colloqui come “buoni”, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Xi non ha condannato le azioni della Russia in Ucraina e si è più volte astenuto dal votare le risoluzioni delle Nazioni Unite sulla guerra, ma il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato a marzo che la Cina è una “ forza per la pace ”.

Xi ha sottolineato la necessità che tutte le parti coinvolte nella situazione attuale lavorino insieme per ripristinare la pace il prima possibile.

“La Cina non è parte o partecipante alla crisi ucraina, ma sta promuovendo i negoziati di pace a modo suo. La Cina incoraggia e sostiene tutti gli sforzi che contribuiscono alla risoluzione pacifica della crisi”, ha affermato.

Pechino mantiene anche stretti legami con Mosca dal febbraio 2022. L’Ucraina e l’Europa hanno canali diplomatici aperti con la Cina e hanno ripetutamente esortato Pechino a usare la sua influenza su Mosca per contribuire a porre fine alla guerra.

Washington ha espresso preoccupazione ai suoi alleati per il sostegno della Cina alla Russia il 9 aprile, cosa che ha portato il Ministero degli Esteri cinese a dichiarare che Pechino e Mosca hanno il diritto di continuare la “normale cooperazione”.

A tal fine, ritiene il leader cinese, è necessario abbandonare gli “interessi egoistici”, raffreddare le tensioni, evitare un’ulteriore escalation e ridurre l’impatto negativo sull’economia globale.

“La Cina sostiene la convocazione di una conferenza internazionale di pace riconosciuta da Ucraina e Russia e con pari partecipazione di tutte le parti e una discussione equa di tutte le opzioni di pace”, ha affermato Xi.

Ha aggiunto che a questo proposito la Cina è pronta a mantenere una stretta collaborazione con tutte le parti, compresa la Germania.

Il Ministero degli Esteri cinese si è soffermato a precisare se i leader hanno discusso della partecipazione della Cina al vertice globale per la pace in Svizzera.

La Cina sceglie di non commentare le dichiarazioni della Russia sulla sua presunta disponibilità a “colloqui di pace” e insiste sul proprio modo di promuovere la soluzione politica della “crisi ucraina”.

“La parola della Cina ha un peso in Russia. Ho quindi chiesto al presidente Xi di esercitare pressioni sulla Russia affinché Putin abbandoni finalmente la sua folle campagna, ritiri le sue truppe e metta fine a questa terribile guerra”., scrive il cancelliere tedesco Olaf Scholz su X.