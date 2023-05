Cina. Il rover Zhurong trova su Marte segni di acqua recente nelle dune di sabbia

- Advertisement -

AgenPress – L’acqua potrebbe essere più diffusa e recente su Marte di quanto si pensasse in precedenza, sulla base delle osservazioni delle dune di sabbia marziane effettuate dal rover cinese Zhurong.

La scoperta evidenzia nuove aree potenzialmente fertili nelle regioni più calde di Marte, dove le condizioni potrebbero essere adatte per l’esistenza della vita, anche se sono necessari ulteriori studi.

I suoi pannelli solari sono probabilmente ricoperti di polvere, che interrompe la sua fonte di energia e forse impedisce al rover di funzionare nuovamente, ha affermato Zhang Rongqiao, capo progettista della missione.

La notizia di venerdì arriva pochi giorni dopo che i leader della missione hanno riconosciuto che il rover Zhurong ha iniziato a non funzionare da quando è entrato in letargo per l’inverno marziano quasi un anno fa.

Prima di allora ha osservato dune ricche di sale con crepe e croste, che secondo i ricercatori probabilmente erano mescolate con lo scioglimento del gelo mattutino o della neve fino a poche centinaia di migliaia di anni fa.

Il loro intervallo di date stimato per quando le crepe e altre caratteristiche delle dune si sono formate nell’Utopia Planitia di Marte, una vasta pianura nell’emisfero settentrionale: tra 1,4 milioni e 400.000 anni fa o anche prima.

Le condizioni in quel periodo erano simili a quelle attuali su Marte, con fiumi e laghi prosciugati e non più scorrevoli come miliardi di anni prima.

Studiare la struttura e la composizione chimica di queste dune può fornire informazioni sulla “possibilità di attività dell’acqua” durante questo periodo, ha scritto il team con sede a Pechino in uno studio pubblicato su Science Advances.

“Pensiamo che potrebbe essere una piccola quantità… non più di una pellicola d’acqua sulla superficie”, ha detto il coautore Xiaoguang Qin dell’Istituto di geologia e geofisica.

Piccole sacche d’acqua dovute allo scongelamento del gelo o della neve, mescolate con il sale, probabilmente hanno provocato piccole crepe, superfici dure e croccanti, particelle sciolte e altre caratteristiche delle dune come depressioni e creste, hanno detto gli scienziati cinesi. Hanno escluso il vento come causa, così come il gelo fatto di anidride carbonica, che costituisce la maggior parte dell’atmosfera di Marte.

Lanciato nel 2020, lo Zhurong a sei ruote, che prende il nome da un dio del fuoco nella mitologia cinese, è arrivato su Marte nel 2021 e ha trascorso un anno in giro prima di andare in letargo lo scorso maggio. Il rover ha operato più a lungo del previsto, percorrendo più di un miglio (1.921 metri).