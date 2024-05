La “sparata” di Putin. “Non permetteremo a nessuno di minacciarci”. Dimentica di aver invaso “lui” l’Ucraina

AgenPress – “Non permetteremo a nessuno di minacciarci”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin parlando alla parata sulla Piazza Rossa nel 79/o anniversario della vittoria sul nazismo. La Russia farà tutto per prevenire “uno scontro globale”.

L’Occidente vorrebbe cancellare il ricordo della lotta dei russi contro il nazismo, “ma noi non dimenticheremo mai, mai. Le nostre forze strategiche sono sempre pronte al combattimento”.

Riferendosi agli Usa e alla Nato, Putin ha affermato che la Russia respinge “le pretese di eccezionalità di qualsiasi Stato o alleanza”. “Sappiamo a cosa conducono tali ambizioni irragionevoli”. Mentre da parte sua la Russia farà “tutti gli sforzi possibili per prevenire uno scontro globale”.

Putin ha chiamato “eroi” i soldati russi che partecipano all’invasione dell’Ucraina. “Ci inchiniamo alla vostra fermezza, abnegazione, dedizione. Tutta la Russia è con voi. Crede in voi. Anche i nostri veterani si preoccupano per voi. Celebriamo il giorno della vittoria nel contesto di un’operazione militare speciale. Tutti i suoi partecipanti, quelli in prima linea, sulla linea di contatto in combattimento, sono i nostri eroi”.