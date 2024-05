Salman Rushdie. Se esistesse uno Stato palestinese sarebbe “talebano”, governato da Hamas e stato satellite dell’Iran

AgenPress – Salman Rushdie, l’autore britannico-americano sopravvissuto per un pelo a un attentato alla sua vita nel 2022 da parte di un sospetto radicale islamico, ha detto domenica che se uno stato palestinese fosse fondato oggi, sarebbe “uno stato simile ai talebani” governato da Hamas.

Il romanziere di origine indiana ha criticato le proteste studentesche anti-israeliane, affermando in un’intervista al tabloid tedesco Bild che era “strano” che i giovani progressisti sostenessero un “gruppo terroristico fascista” come Hamas.

Notando la richiesta dei manifestanti di “liberare la Palestina”, Rushdie afferma di sostenere da tempo uno Stato palestinese, ma ha avvertito che potrebbe diventare un regime islamico autoritario come l’Afghanistan.

“Ma se esistesse uno stato palestinese adesso, sarebbe gestito da Hamas e avremmo uno stato simile ai talebani. Uno stato satellite dell’Iran. È questo ciò che i movimenti progressisti della sinistra occidentale vogliono creare?” Egli ha detto.

Rushdie ha affermato di interpretare le proteste come una reazione emotiva alle morti palestinesi e che “qualsiasi persona normale non può che essere scioccata da ciò che sta accadendo a Gaza in questo momento”.

“Ma quando si scivola nell’antisemitismo e talvolta anche nel sostegno ad Hamas, allora diventa problematico”, ha detto, aggiungendo che secondo lui i manifestanti dovrebbero almeno ritenere responsabile della guerra anche il gruppo terroristico.

“Tutto è iniziato con loro”, ha detto, in evidente riferimento al massacro di Hamas del 7 ottobre che diede inizio alla guerra, quando i terroristi imperversarono nelle comunità del sud, massacrando circa 1.200 persone, per lo più civili, e prendendo 252 ostaggi a Gaza.

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, afferma che finora più di 35.000 persone nella Striscia sono state uccise o si presume siano morte nei combattimenti, anche se solo circa 24.000 vittime sono state identificate negli ospedali. Il bilancio, che non può essere verificato, include circa 15.000 agenti terroristici che Israele afferma di aver ucciso in battaglia. Israele afferma inoltre di aver ucciso circa 1.000 terroristi in Israele il 7 ottobre.

Duecentottantatré soldati israeliani sono stati uccisi durante l’offensiva di terra contro Hamas e nel corso delle operazioni lungo il confine di Gaza. Nella Striscia è stato ucciso anche un contractor civile del Ministero della Difesa.

Rushdie, un romanziere pluripremiato, ha perso la vista da un occhio dopo essere stato ripetutamente pugnalato sul palco nell’agosto 2022 mentre parlava in un centro artistico a New York.

Rushdie è stato vittima di ripetute minacce di morte e attentati alla sua vita sin dalla pubblicazione del suo romanzo “I versi satanici” del 1988, dichiarato blasfemo dal leader supremo iraniano, l’Ayatollah Khomeini, che aveva guidato la rivoluzione islamica in Iran dieci anni prima. Khomeini aveva emesso una fatwa – un editto religioso – chiedendo la morte di Rushdie a causa di quel libro, che conteneva passaggi considerati critici nei confronti dell’Islam.