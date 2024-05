Taiwan. Portavoce: se la Russia ha potuto attaccare l’Ucraina, la Cina potrebbe fare lo stesso con noi

AgenPress – L’inizio della guerra su vasta scala della Russia contro l’Ucraina è stato un campanello d’allarme per Taiwan, considerata la prossima zona di conflitto in caso di sconfitta di Kiev.

Due anni dopo, il ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu crede ancora che il futuro dell’isola dipenda dalla guerra in Ucraina. I funzionari più vicini credono che Pechino mirerà a “riunire” le due Cine con la forza se la Russia avrà successo in Ucraina.

Cercando di evitare una guerra a tutti i costi, Taipei sta tentando di camminare su una linea sottile. Difende la propria sovranità cercando di non provocare Pechino, innanzitutto non cercando l’indipendenza de jure dalla terraferma.

“(Una delle politiche di Taiwan) è che non dovremmo dare alla Cina autoritaria alcuna scusa per lanciare una guerra”.

Wu afferma che “un attacco a sorpresa” da parte della Cina potrebbe essere inevitabile nonostante gli sforzi di Taipei per prevenirlo a tutti i costi.

“La guerra a volte può avvenire in modo molto sorprendente, e sono sicuro che Pechino sta pianificando un attacco a sorpresa anche contro Taiwan”.

Preparandosi allo scenario peggiore, Taiwan sta accumulando armi e costruendo i propri droni. Vuole mostrare alla Cina che l’invasione non sarà facile. Sia Pechino che Taipei stanno imparando dalla guerra della Russia in Ucraina. Sono anche fortemente dipendenti dal risultato finale, facendo il tifo per parti diverse.

Per Taiwan, un’isola di 24 milioni di abitanti la cui indipendenza di fatto potrebbe essere sull’orlo del baratro se la Cina premesse il grilletto, la sfida dell’Ucraina contro la Russia è servita da ottimo esempio.

La guerra della Russia ha mostrato fino a che punto gli stati autoritari sono disposti a spingersi e quanto pericoloso possa essere fare affidamento su terze parti per ottenere protezione e sostegno militare quando si affronta una minaccia esistenziale.

Il ministro Wu ha affermato che la risposta internazionale è fondamentale per impedire agli stati autoritari di espandersi ulteriormente. Ha sottolineato che consentire loro di ottenere ciò che vogliono li lascerebbe solo affamati di più.

“Se guardi all’aggressione russa contro l’Ucraina, non è iniziata nel 2022: è iniziata in Georgia (nel 2008) ed è iniziata in Crimea (nel 2014)”, ha detto Wu. “E poiché i paesi occidentali in quel momento non aiutarono l’Ucraina a fermare la Russia, (il presidente russo) Vladimir Putin fu incoraggiato a farlo”.

“E in questo momento, l’Europa e le principali democrazie del mondo capiscono che se non fermiamo la Russia in Ucraina, la situazione potrebbe continuare”.

Proprio come la Cina studia i successi e gli errori della Russia sul campo di battaglia, anche Taiwan osserva da vicino le strategie di difesa dell’Ucraina, dalla formazione di forze di difesa territoriale locali alla guerra con i droni.

Una delle lezioni della guerra in Ucraina è che “non ci si deve fidare delle autocrazie, dell’autoritarismo o della dittatura”, poiché la Russia “non ha alcuna giustificazione” per invadere l’Ucraina, secondo il ministro.

“Quindi la nostra lezione è che se la Russia può fare lo stesso con l’Ucraina, la Cina potrebbe fare lo stesso con Taiwan”, ha detto Wu. “Dobbiamo rafforzare la nostra difesa, e la capacità di difesa è il primo deterrente contro l’aggressione da parte del paese autoritario”.

Wu ha avvertito che non è solo Taiwan a rischio, ma anche le nazioni vicine – come le Filippine – che stanno soffrendo allo stesso modo “minacce e molestie” cinesi.

“Se non riusciamo a fermare i cinesi a Taiwan, molti altri paesi saranno in pericolo”, ha affermato Wu.

Ma non importa quante lezioni Mosca abbia condiviso con Pechino, le teorie non potranno mai sostituire l’esperienza, ha detto il maggiore generale in pensione dell’esercito australiano Mick Ryan.

“Tutta la simulazione del mondo non significa nulla finché non sei effettivamente nel mezzo della battaglia con il tuo nemico perché i taiwanesi probabilmente avranno qualche sorpresa anche per i cinesi”, ha detto Ryan, che sta analizzando la guerra in L’Ucraina e le crescenti tensioni su Taiwan.

E anche se ci sono molti paralleli tra la situazione dell’Ucraina e quella di Taiwan, la geografia è un fattore di differenziazione che funge sia da vantaggio che da svantaggio.

La distanza marittima di 180 chilometri tra la Cina continentale e Taiwan è “una premessa molto difficile” per lanciare un’operazione importante contro l’isola, ha detto Ryan.

Ma Taiwan non ha vicini terrestri disposti ad aumentare rapidamente il suo sostegno.

Mentre osserva da lontano lo svolgersi della guerra in Ucraina, Taiwan si trova ad affrontare ogni giorno le provocazioni cinesi.

Taiwan affronta ogni giorno le attività della cosiddetta “zona grigia” della Cina, che variano dalle esercitazioni militari vicino all’isola alla guerra informatica e di disinformazione. Pechino nega l’esistenza del confine non ufficiale che separa le due Cine, sconfinando regolarmente nel territorio controllato di fatto da Taipei.

La Cina ha ulteriormente intensificato le sue campagne nel 2024, minacciando lo status quo di lunga data sullo Stretto di Taiwan, che separa Taiwan dalla Cina continentale.

Per ora, secondo il ministro, Taiwan sta cercando di contrastare le provocazioni di Pechino pattugliando il cielo e il mare per impedire agli aerei o alle navi da guerra cinesi di attraversare il suo territorio.

“Ciò che i cinesi ci stanno facendo in questo momento è cercare di esercitare pressioni su Taiwan al massimo della sua capacità in modo che Taiwan ceda alla pressione cinese”, ha aggiunto. “E in questa fase, penso che Taiwan debba essere molto ferma contro questo tipo di attività da ‘zona grigia’.”