Gilad Erdan (ambasciatore israeliano presso l’ONU): “Deludenti le parole di Biden”

AgenPress. Gilad Erdan, Ambasciatore israeliano presso l’ONU, ha considerato “deludenti” le parole del presidente americano Joe Biden secondo cui gli Stati Uniti smetteranno di fornire armi a Israele nel caso in cui lanci un attacco su larga scala a Rafah.

“È una dichiarazione molto difficile da ascoltare e deludente da parte di un presidente al quale siamo grati dall’inizio della guerra” – ha affermato Gilad Erdan -.

“Qualsiasi pressione su Israele, qualsiasi restrizione proveniente da stretti alleati viene strumentalizzata dai nostri nemici” e “dà loro speranza” – ha aggiunto Erdan -.

“Se si impedisce a Israele di entrare in un’area così importante come il centro di Rafah, dove si trovano migliaia di terroristi, ostaggi e la leadership di Hamas, come potrà essere raggiunto il nostro obiettivo di eliminare Hamas?”.

“Alla fine lo Stato di Israele farà ciò che ritiene necessario per la sicurezza dei suoi cittadini” – ha concluso l’ambasciatore israeliano -.