AgenPress – Le autorità di Kiev hanno annunciato martedì di aver arrestato due funzionari della sicurezza ucraini coinvolti in un complotto coordinato dalla Russia per assassinare alti funzionari ucraini, tra cui il presidente Volodymyr Zelensky.

Il Servizio di sicurezza ucraino (SBU) ha dichiarato in un comunicato di aver smascherato una rete di agenti gestita dal Servizio di sicurezza federale russo (FSB), il cui obiettivo era quello di assassinare Zelenskyj, il capo della SBU Vasyl Malyuk e il capo dell’intelligence militare ucraina (HUR) Kyrylo. Budanov e altri alti funzionari politici e militari ucraini.

“La rete, le cui attività erano controllate dall’FSB di Mosca, comprendeva due colonnelli del Dipartimento di Sicurezza dello Stato che stavano divulgando informazioni riservate alla Russia”, ha affermato in una nota la SBU.

Si dice che la Russia abbia lavorato per identificare le persone vicine alla sicurezza di Zelensky che potrebbero prendere in ostaggio il leader ucraino e ucciderlo.

Secondo la SBU, gli agenti reclutati avrebbero dovuto condividere la posizione dei funzionari ucraini con la Russia, che avrebbe poi lanciato un missile per uccidere gli obiettivi, eliminare i sopravvissuti con un drone e poi coprire l’uso di un drone con un seguito. attacco missilistico in primo piano.

Il servizio di sicurezza ucraino ha affermato di aver identificato gli agenti dell’FSB Maxim Mishustin, Dmitry Perlin e Alexei Kornev come “supervisori” dell’operazione sventata.

Mosca non ha ancora commentato le affermazioni della SBU, che non hanno potuto essere verificate in modo indipendente.

Kiev afferma che Zelenskyj è stato preso di mira dalla Russia in più occasioni, anche all’inizio dell’invasione russa su vasta scala nel febbraio 2022.

I pubblici ministeri polacchi e ucraini hanno annunciato il mese scorso di aver arrestato un uomo sospettato di aver collaborato al complotto russo per assassinare Zelensky.

Ad agosto, la SBU ha riferito che una donna era stata arrestata per aver complottato per uccidere il leader ucraino cercando di scoprire i dettagli dei suoi movimenti fuori Kiev.