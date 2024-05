AgenPress. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che il carburante per far funzionare gli ospedali nel sud della Striscia di Gaza basterà solo per tre giorni, il che significa che presto smetteranno di funzionare – ha dichiarato il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in un post su X -.